Cuánto gastas en combustible: revisa la nueva herramienta para calcular el costo de tus viajes

La empresa Copec, mediante su área de electromovilidad Voltex, presentó una nueva herramienta digital orientada a facilitar la planificación de viajes por carretera. Se trata de una plataforma que entrega una estimación del gasto asociado a combustible y peajes, considerando las características del trayecto y del vehículo.

El sistema busca optimizar la experiencia de los conductores al permitirles anticipar costos y tiempos antes de iniciar un desplazamiento, ofreciendo una visión integral del recorrido.

En qué consiste la nueva plataforma de Voltex

La solución desarrollada por Voltex permite calcular de forma automática el costo aproximado de un viaje terrestre. Para ello, el usuario solo debe ingresar información básica del recorrido y del automóvil, tras lo cual el sistema determina la ruta más conveniente y una proyección del gasto total.

La herramienta está pensada tanto para vehículos eléctricos como para aquellos que utilizan combustibles tradicionales, adaptándose a distintos perfiles de conducción.

Qué datos se deben ingresar para calcular el viaje

Quienes deseen utilizar el planificador de viajes deben acceder a la plataforma (pulsa aquí) e indicar el punto de origen y destino del trayecto. A esto se suman los datos del vehículo, como el tipo de motorización, el rendimiento en kilómetros por litro y el tipo de combustible, cuando corresponda.

Con esta información completa, el usuario debe seleccionar la opción “Planificar ruta” para que el sistema procese los datos.

Qué información entrega el sistema al finalizar el cálculo

Una vez realizado el cálculo, la plataforma muestra el costo total estimado del viaje en combustible y peajes. Además, entrega detalles complementarios como la distancia total, el tiempo aproximado de traslado, un mapa con la ruta recomendada, ciudades cercanas al recorrido y la ubicación de cada punto de control.

De esta manera, la herramienta se posiciona como un apoyo práctico para quienes buscan planificar sus viajes de forma más informada y eficiente.