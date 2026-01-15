Vuelve el calor extremo a Santiago este fin de semana: revisa horas y zonas más afectadas

Aunque la semana arrancó con temperaturas elevadas en Santiago, superando con holgura los 30 °C, el escenario cambió de forma notoria durante este miércoles 14. La capital experimentó una baja relevante en los registros máximos, marcando una pausa en medio de un verano dominado por el calor intenso.

Qué provocó la baja de temperaturas en la capital

El ingreso de una vaguada en altura favoreció la llegada de aire más fresco a la zona central. Como resultado, la estación de Quinta Normal —referencia para el centro de Santiago— anotó una máxima de 28,2 °C, dando paso a una jornada templada y menos sofocante que las anteriores.

Este descenso significó un alivio momentáneo para la Región Metropolitana, tras varios días consecutivos de calor extremo que habían generado condiciones de estrés térmico en amplios sectores del territorio.

Hasta cuándo durará este alivio térmico

La moderación en las temperaturas sería breve. Los principales modelos meteorológicos coinciden en que el calor volverá a intensificarse en los próximos días. De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya activó avisos por altas temperaturas en distintas regiones del centro del país, anticipando un nuevo episodio de calor intenso.

¿Se esperan temperaturas cercanas a los 40 °C este fin de semana?

Este jueves 15 aún se mantendrían valores relativamente moderados en la Región Metropolitana. Sin embargo, desde el viernes comenzará un aumento sostenido de las temperaturas, con un peak previsto para el fin de semana.

Según las proyecciones actuales, algunas localidades del valle interior podrían volver a registrar temperaturas cercanas a los 40 °C. Además, si Santiago supera durante al menos tres días consecutivos el umbral técnico de ola de calor —33,3 °C—, se configuraría un nuevo evento de calor extremo en la capital.

Qué zonas de la RM concentrarán el mayor calor

El modelo norteamericano GFS indica que las comunas del sur de la Región Metropolitana, como Buin y Paine, presentarían las temperaturas más altas, con máximas cercanas a los 38 °C entre el sábado 17 y el domingo 18.

En tanto, el modelo europeo ECMWF sitúa los registros más elevados en el norte de la región, particularmente en Tiltil y Lampa, donde las máximas podrían bordear los 36 °C. Este escenario refuerza la alta probabilidad de un episodio de calor intenso en gran parte de la RM.

Cuáles son los riesgos asociados al calor extremo

El aumento de las temperaturas eleva significativamente el riesgo de incendios forestales en la zona central y puede provocar efectos adversos en la salud, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Ante este panorama, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantener una hidratación constante y seguir las indicaciones de las autoridades frente a eventuales alertas por calor extremo.