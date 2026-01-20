Cómo ayudar a afectados de incendios forestales: revisa los centros de acopio disponibles

Durante las últimas horas, comunas, municipios y organizaciones sociales han activado campañas solidarias para apoyar a las personas afectadas por los incendios forestales que golpean el sur de Chile. La emergencia, que mantiene a las regiones de Ñuble y Biobío bajo Estado de Catástrofe, ha generado una respuesta transversal en todo el país, con múltiples centros de acopio habilitados, especialmente en Santiago.

La ayuda se concentra en insumos de primera necesidad, fundamentales para enfrentar la contingencia y asistir a las familias damnificadas.

Qué tipo de ayuda se está recibiendo

En los distintos puntos de recolección se están recibiendo principalmente agua embotellada, alimentos no perecibles, artículos de higiene personal, pañales, útiles de aseo, alimentos para mascotas y herramientas básicas de limpieza.

Dónde están los centros de acopio en Santiago

En la Región Metropolitana, varias comunas han dispuesto espacios para canalizar la ayuda:

Maipú

Teatro Municipal

Santiago Centro

San Antonio 645

Chiloé 1799

Matucana 272

Providencia

Pocuro 2878

Centro Deportivo El Aguilucho, Arzobispo Fuenzalida 2615

Eliodoro Yáñez 1783 (Radio FMDOS)

Frontis Municipal, Eyzaguirre 450

Ñuñoa

Casa Sur, Av. Marathon 1670

Edificio de Servicios Públicos, Av. Irarrázabal 2434

Casa del Adulto Mayor, Av. Grecia 4369

Polideportivo, Juan Moya Morales 1370

Edificio Consistorial, Av. Irarrázabal 3550

Seguridad Pública, Campo de Deportes 565

Hub Ñuñoa, Av. Italia 1669 (habilitado desde el 19 de enero)

Las Condes

Edificio Consistorial, Apoquindo 3400

Sector 0 del Mall Plaza

Dirección de Desarrollo Comunitario, Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco

Isla de Maipo

Gimnasio Municipal

Olmué

Accesos a Patagual durante el Festival del Huaso

¿Qué puntos de acopio funcionan fuera de Santiago?

La red solidaria también se extiende a distintas comunas del país:

Concepción

Universidad de Concepción

Gimnasio Municipal, Salón Mural del Gobierno Regional

Parque Ecuador, altura Unimarc

Gimnasio Municipal, horario de 9:00 a 21:00 horas

Talcahuano

Coliseo La Tortuga

Gimnasio Auditorio

San Pedro de la Paz

Gimnasio Auditorio Municipal, Los Boldos 1835

Paseo San Pedro, Los Mañios 4455

Delegación Municipal Costa, Calle Central 501, San Pedro de la Costa, Etapa I

Quillón

Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez

Chiguayante

Ferretería Chiguayante

Ránquil

Calle Nicolás de León

Bulnes

Gimnasio Municipal, Carlos Palacios 640

Zapallar

Municipalidad de Zapallar

Oficina de Seguridad La Laguna

Delegación de Catapilco

La habilitación de estos centros busca facilitar la entrega de ayuda y reforzar el apoyo a las comunidades afectadas por los incendios, en medio de una emergencia que mantiene en alerta a gran parte del país.