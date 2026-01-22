Compensación por Expectativa de Vida: cómo impacta a las mujeres que se pensionan en 2026

La Compensación por Expectativa de Vida busca reducir los riesgos de vulnerabilidad económica en mujeres pensionadas, ajustando sus ingresos de acuerdo a su mayor longevidad. Este beneficio no requiere postulación y se calcula en Unidades de Fomento (UF), según información oficial de ChileAtiende.

Su propósito principal es disminuir la brecha de género en las pensiones, ya que las mujeres tienden a jubilarse antes y a recibir montos inferiores por su mayor esperanza de vida.

Quiénes pueden recibir esta compensación

El beneficio está destinado a mujeres de 65 años o más que perciban o hayan percibido pensión de vejez o invalidez de una AFP o compañía de seguros. Es imprescindible que las pensiones estén basadas en cotizaciones obligatorias propias o del empleador.

El monto mínimo de la compensación, que comenzó a entregarse en enero, es de 0,25 UF. Para consultar la elegibilidad, los canales virtuales de ChileAtiende están disponibles para las beneficiarias.

Cómo se aplicará a las pensionadas desde 2026

El aporte se entrega desde este mes a quienes ya estaban pensionadas al 1 de enero de 2026. Por otro lado, las mujeres que se pensionen desde el 2 de enero de 2026 recibirán la compensación una vez que cumplan 65 años, siguiendo la misma tabla compensatoria original, que depende de la edad al momento de jubilarse:

65 años: 100% de la compensación

64 años: 75%

63 años: 50%

62 años: 25%

61 años: 15%

60 años: 5%

Este sistema asegura un ajuste progresivo que considera la edad y permite equilibrar la pensión en función de la expectativa de vida de cada beneficiaria.