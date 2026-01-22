Correos de Chile habilita envíos gratuitos para apoyar a comunas afectadas por incendios forestales

Con el objetivo de mantener conectadas a las personas afectadas por los incendios forestales en la zona sur del país, CorreosChile pone a disposición su red logística para que personas de todo el país puedan realizar envíos sin costo a las personas que residen en las comunas y localidades afectadas de las regiones de Ñuble y Biobío.

El gerente General de CorreosChile, Ignacio Liberman, explicó que esta iniciativa busca apoyar a las miles de personas que han resultado damnificadas en distintas localidades del país, quienes hoy más que nunca requieren de ayuda para levantarse nuevamente. “Somos una empresa esencial para Chile, que cumple día a día un rol estratégico y social, y es en este rol que hemos dispuesto de nuestra logística para ir en ayuda de quienes más lo requieren hoy, tal como lo hemos hecho en contingencias de esta envergadura”, aseguró.

Desde CorreosChile informaron que la campaña considera el servicio de Paquetería Express para envíos de hasta 10 kg, permitiendo a quienes resultaron afectados por la catástrofe, recibir envíos de cualquier persona natural sin costo alguno. Estos pueden ser realizados desde cualquier sucursal a lo largo del país, hacia los puntos ubicados en las comunas afectadas o más cercanos a éstas.