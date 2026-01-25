Tren Llanquihue-Puerto Montt: revisa los horarios y frecuencia de verano 2026

Durante la temporada estival 2026, el servicio ferroviario entre Llanquihue y Puerto Montt amplía su frecuencia, incorporando recorridos los días sábado. Esta ruta conecta varias estaciones de la Región de Los Lagos y mantiene un horario establecido para los pasajeros.

Qué horarios tiene el tren entre Llanquihue y Puerto Montt

Los trenes funcionan con salidas fijas en ambos sentidos. La programación para días hábiles incluye:

Llanquihue → Puerto Montt

06:50

08:20

09:50

17:15

18:45

20:15

Puerto Montt → Llanquihue

07:35

09:05

10:35

18:00

19:30

21:00

Estas seis salidas por sentido corresponden a la operación regular durante la semana.

Qué días opera el tren en verano 2026

El servicio está disponible de lunes a viernes, y para la temporada estival se agregan recorridos los sábados, aumentando la frecuencia semanal para ajustarse a la demanda propia de esta época.

Cuánto dura el viaje y qué estaciones recorre

El trayecto completo entre Llanquihue y Puerto Montt tiene una duración aproximada de 40 minutos. En el recorrido, el tren realiza paradas en La Paloma, Alerce y Puerto Varas antes de arribar a Puerto Montt.

Qué contexto tiene este servicio dentro de la programación estival

El tramo Llanquihue–Puerto Montt forma parte de la programación de verano 2026 de EFE, que contempla la extensión de rutas y servicios temáticos en todo el país. La ampliación al sábado responde a la demanda turística y a la necesidad de mejorar la conectividad ferroviaria en la Región de Los Lagos durante la temporada alta.