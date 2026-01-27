Beca Indígena Junaeb: cómo acceder al apoyo económico que supera los $600 mil en 2026

La Beca Indígena es uno de los aportes estatales orientados a reducir brechas educacionales entre estudiantes con ascendencia de pueblos originarios, abarcando desde la enseñanza básica hasta la educación superior. El beneficio es administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y contempla montos diferenciados según el nivel de estudios.

Este apoyo está dirigido a “niños, niñas y jóvenes con ascendencia indígena acreditada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi)”, según detalló ChileAtiende.

Hasta cuándo se puede postular o renovar la Beca Indígena

El proceso de postulación y renovación estará habilitado hasta el 31 de enero de 2026, plazo que aplica tanto para quienes soliciten el beneficio por primera vez como para quienes deban renovarlo.

La gestión debe realizarse exclusivamente a través del sitio web de Junaeb, CLIC AQUÍ, organismo encargado de revisar y aprobar las solicitudes. Una vez asignada, la beca se paga en dos cuotas anuales, cuyo monto depende del nivel educativo del estudiante.

Cuáles son los montos de la Beca Indígena según el nivel de estudios

Los aportes económicos definidos para el año corresponden a:

Enseñanza básica: $100.550

Enseñanza media: $208.280

Enseñanza superior: $654.600

El cobro puede ser efectuado por mujeres desde los 12 años y hombres desde los 14 años. En el caso de estudiantes menores de esa edad, el pago debe ser recibido por un tutor legal.

Qué requisitos se exigen para postular por primera vez

Para acceder por primera vez a la Beca Indígena, se deben cumplir condiciones generales relacionadas con situación socioeconómica, rendimiento académico y acreditación de origen indígena:

Ascendencia indígena certificada por la Conadi.

Pertenecer al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Promedio mínimo de nota 5,0 .

Nacionalidad chilena para postulantes de educación básica y media.

A esto se suman exigencias específicas según el nivel educacional:

Básica: matrícula entre 5° y 8° básico en establecimientos públicos o particulares subvencionados.

Media: matrícula entre 1° y 4° medio en colegios públicos, particulares subvencionados o técnico-profesionales.

Educación superior: matrícula vigente en una institución reconocida por el Estado.

Cómo funciona la renovación del beneficio

La renovación está disponible para estudiantes que pertenezcan al 70% más vulnerable del RSH. El trámite también se realiza en el portal de Junaeb, ingresando con RUT y contraseña, completando el formulario correspondiente y adjuntando el certificado que acredita la calidad indígena.

Una vez finalizado el proceso, es obligatorio guardar el comprobante de la solicitud.

“Si no puedes realizar tu proceso de renovación, acude a tu casa de estudios, establecimiento educacional o municipio”, acotó ChileAtiende.