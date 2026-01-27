Bono al Trabajo de la Mujer 2026: cuándo comienzan los pagos y quiénes pueden acceder

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) iniciará en las próximas semanas su calendario de pagos correspondiente a 2026, beneficio estatal destinado a mejorar los ingresos de trabajadoras que pertenecen al 40% más vulnerable del país.

Este aporte económico, administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), busca incentivar la participación femenina en el mercado laboral formal, ya sea en calidad de trabajadoras dependientes o independientes.

En su modalidad mensual, el bono puede alcanzar un monto máximo de $44.157, el cual se entrega con un desfase de cuatro meses desde la fecha de postulación, calculándose según las rentas previamente declaradas.

En qué fechas se paga el Bono Trabajo Mujer durante 2026

De acuerdo con información del Sence, el pago del Bono al Trabajo de la Mujer se efectúa el último día hábil de cada mes, considerando las rentas declaradas tres meses antes del pago. Para el año 2026, el calendario queda establecido de la siguiente manera:

Viernes 30 de enero: renta octubre 2025.

Viernes 27 de febrero: renta noviembre 2025.

Martes 31 de marzo: renta diciembre 2025.

Jueves 30 de abril: renta enero 2026.

Viernes 29 de mayo: renta febrero 2026.

Martes 30 de junio: renta marzo 2026.

Viernes 31 de julio: renta abril 2026.

Lunes 31 de agosto (mensual y anual): renta mayo 2026 y renta anual 2025.

Miércoles 30 de septiembre: renta junio 2026.

Viernes 30 de octubre: renta julio 2026.

Lunes 30 de noviembre: renta agosto 2026.

Miércoles 30 de diciembre: renta septiembre 2026.

Cuáles son los requisitos para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer

Al momento de realizar la postulación, las trabajadoras deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la normativa vigente:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad .

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Acreditar una renta bruta anual inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que se recibe el beneficio.

En modalidad mensual, contar con una remuneración bruta menor a $662.348 mensuales .

Mantener cotizaciones previsionales y de salud al día durante el período de pago.

No desempeñarse en una institución del Estado ni en empresas con participación pública superior al 50%.

No registrar postulaciones pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven .

En el caso de trabajadoras independientes, acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Cabe señalar que los empleadores y empleadoras de trabajadoras dependientes que cumplan con estos requisitos también pueden recibir una parte del bono, la cual se paga de forma mensual.

Cómo postular al Bono Trabajo Mujer paso a paso

La solicitud del beneficio se realiza de manera online a través de la plataforma de postulaciones del Sence, ingresando con ClaveÚnica y completando el formulario correspondiente.

Una vez enviada la postulación, el organismo entrega una respuesta en un plazo aproximado de 90 días, informando si la trabajadora cumple con los requisitos para acceder al beneficio.

Cuál es el monto que entrega el Bono al Trabajo de la Mujer

El valor del Bono al Trabajo de la Mujer varía según el nivel de ingresos mensuales acreditados por la beneficiaria. Los tramos establecidos son los siguientes:

Entre $1 y $44.157 mensuales: si la renta es de $294.377 o menos .

Cerca de $44.157: si los ingresos se ubican entre $294.378 y $367.971 .

Desde $44.157 hasta $1: si la renta mensual está entre $367.972 y $662.348.

Este esquema busca priorizar a quienes cuentan con menores ingresos, reforzando el apoyo económico de manera progresiva.