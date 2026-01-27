Bono de Útiles Escolares 2026: conoce quiénes acceden y cómo se entrega el beneficio estatal

El Estado confirmó los lineamientos del Bono de Útiles Escolares 2026, un aporte que busca aliviar los gastos asociados al inicio del año académico mediante la entrega gratuita de sets de útiles escolares a estudiantes que cumplen determinados criterios educacionales y socioeconómicos.

Este beneficio no exige postulación y se asigna de forma directa, convirtiéndose en un apoyo clave para miles de familias en el comienzo del período escolar.

Quiénes reciben el Bono de Útiles Escolares 2026

El aporte está dirigido a niños, niñas y adolescentes que formen parte del sistema educacional y que cumplan con los requisitos definidos por las autoridades. En específico, el beneficio alcanza a:

Estudiantes matriculados en establecimientos públicos, desde educación básica hasta enseñanza media, incluyendo la modalidad de educación para adultos.

Alumnos de colegios particulares subvencionados que hayan sido seleccionados según el índice de vulnerabilidad multidimensional.

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), que requieren apoyos adicionales para su proceso de aprendizaje.

¿Es necesario postular para acceder al beneficio?

No. El Bono de Útiles Escolares se asigna automáticamente utilizando los registros administrativos del Ministerio de Educación y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Para asegurar una correcta asignación, es indispensable que la información del estudiante se encuentre actualizada tanto en el establecimiento educacional como en el Registro Social de Hogares.

Cuándo se realiza la entrega del Bono de Útiles Escolares

La distribución de los sets de útiles escolares se efectúa generalmente durante los primeros meses del año escolar. De acuerdo con la planificación habitual, la entrega se concentra entre febrero y marzo y se realiza directamente en los establecimientos educacionales correspondientes.

Cómo verificar si un estudiante es beneficiario del Bono Útiles Escolares 2026

Aunque no existe un proceso de postulación, es posible revisar si un estudiante cumple con los requisitos. Para ello, se debe ingresar al sitio web del Ministerio de Educación y acceder a la sección “Certificados alumnos/as prioritarios/as”, utilizando el RUT y la fecha de nacimiento del estudiante.

Este proceso permite confirmar la condición de alumno prioritario y verificar el acceso al Bono de Útiles Escolares 2026.