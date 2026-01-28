Minvu inicia aplicación de la Ficha 2 para evaluar viviendas afectadas por incendios en Ñuble

Tras el control de los incendios forestales que han impactado a distintas comunas de la Región de Ñuble y luego de la entrega de ayudas iniciales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) activó la aplicación de la denominada Ficha 2, un instrumento clave para determinar el nivel de daño de las viviendas y definir las soluciones habitacionales definitivas para las familias damnificadas.

Esta etapa se implementa únicamente en sectores donde la emergencia se encuentra contenida y marca el inicio del proceso técnico que permitirá asignar subsidios de reparación o reconstrucción, según corresponda.

Qué es la Ficha 2 y por qué es clave para la reconstrucción

La Ficha 2 corresponde a una evaluación técnica especializada que analiza el daño estructural de las viviendas afectadas por incendios. A diferencia de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), levantada por la Seremi de Desarrollo Social y Familia para detectar necesidades inmediatas, este instrumento es aplicado por profesionales del Serviu y de la Seremi de Vivienda y Urbanismo.

El objetivo es contar con un diagnóstico preciso que permita definir si una vivienda puede ser reparada o si requiere reposición total, asegurando que la ayuda estatal se ajuste a la magnitud real del daño.

En qué comunas comenzó el levantamiento de información

Las duplas técnico-sociales iniciaron el trabajo en la comuna de San Nicolás, donde el incendio ya está contenido y se encuentra en marcha la habilitación de viviendas de emergencia. Según el catastro previo de la FIBE, en esta comuna se registraron 10 viviendas con daño. El proceso también contempla levantamientos en sectores de San Carlos y se extenderá progresivamente a otras zonas afectadas.

«Este miércoles iniciamos el despliegue de la Ficha 2 en la Región de Ñuble. Este hito marca el inicio del catastro con el que evaluaremos la magnitud del daño a viviendas. Esta información es clave para diseñar el plan de reconstrucción y canalizar los primeros subsidios de emergencia. Los equipos del Minvu avanzarán en los lugares afectados a medida que los incendios sean controlados y se complete el proceso de la ficha FIBE. Nuestra prioridad es llegar oportunamente con soluciones a cada familia afectada por esta tragedia», señaló el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes Cisternas.

Cómo se realiza la evaluación técnica en terreno

El despliegue territorial contempla la labor de duplas técnico-sociales que recorren las zonas afectadas para levantar información detallada sobre el estado de cada vivienda. Este trabajo busca entregar certeza a las familias respecto a los apoyos que podrán recibir en el proceso de reconstrucción.

En este contexto, la Subsecretaria MINVU, Gabriela Elgueta indicó que «el despliegue territorial que pone en marcha el MINVU para aplicar la Ficha 2 en la Región de Ñuble, representa un paso fundamental para precisar el daño estructural que presentan las viviendas de las familias damnificadas, que viven un difícil momento tras la pérdida de sus hogares producto de los incendios forestales. El trabajo que realizan las duplas permitirá contar con un catastro técnico más preciso de los daños , mismo proceso que este miércoles comienza también en la región de Biobío».

Desde el Serviu Ñuble, su director, Roberto Grandón, destacó la importancia de la rigurosidad del proceso señalando que “la Ficha 2 nos permite conocer la realidad estructural de cada hogar. No es solo un conteo; es la base técnica para definir si una vivienda requiere una reparación mayor o una reconstrucción total, asegurando que la ayuda llegue de forma precisa a quienes lo perdieron todo. Ya tenemos nuestras duplas técnico-sociales definidas para el despliegue territorial y que están calificadas para realizar esta evaluación «.

Qué compromiso existe con las familias afectadas

El Seremi de Vivienda y Urbanismo (s), José Raúl Romero, afirmó que “nuestro compromiso como Gobierno es agilizar los tiempos para que las familias de San Nicolás, Quillón, Ránquil, Bulnes y San Carlos puedan recuperar sus hogares bajo los estándares de seguridad que hoy exige la normativa».

Finalmente, las autoridades llamaron a la comunidad a colaborar con el proceso, facilitando el acceso a los equipos encuestadores, quienes se encuentran debidamente identificados para realizar las evaluaciones en terreno.