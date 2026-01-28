PAES Matemática 2: las carreras que la exigen como requisito para la Admisión 2027
Carreras de ingeniería y áreas afines exigirán PAES Matemática 2 como requisito en la Admisión 2027. El listado es referencial y puede ampliarse.
El proceso de acceso a la educación superior contempla distintas pruebas obligatorias según el tipo de carrera. En el caso de las universidades adscritas al Sistema de Acceso, la PAES de Competencia Matemática 1 (M1) es exigida de manera transversal, mientras que la PAES de Competencia Matemática 2 (M2) se solicita únicamente en programas donde las matemáticas cumplen un rol central en la formación académica.
Qué diferencia a la PAES M1 de la M2
La prueba M1 es obligatoria para todas las postulaciones, sin importar el área de estudio. En cambio, la M2 está dirigida a carreras que requieren un manejo avanzado de razonamiento matemático, modelamiento y análisis cuantitativo. Por esta razón, las universidades que incorporan esta evaluación la consideran como requisito obligatorio y le asignan una ponderación mínima del 5% dentro del puntaje final.
Por qué algunas carreras exigen rendir la M2
Las mallas curriculares de determinadas carreras incluyen contenidos que demandan un alto nivel de competencias matemáticas desde los primeros semestres. Ingeniería, estadística, ciencia de datos y pedagogía en matemáticas son algunos de los campos donde esta exigencia resulta clave para el desempeño académico posterior.
¿El listado de carreras es definitivo?
El detalle de carreras que solicitan la PAES M2 para la Admisión 2027 tiene carácter referencial y busca orientar a quienes participarán del proceso. No obstante, es posible que se incorporen nuevas alternativas en las publicaciones oficiales que realiza el sistema de acceso.
La Nómina Preliminar de Carreras, disponible el 1 de junio, y la Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones, que se publica el 24 de septiembre, pueden incluir cambios o nuevas exigencias. Ambos documentos se encuentran en los sitios web de ACCESO y DEMRE.
Qué carreras piden PAES M2 en universidades tradicionales
A continuación, algunas de las carreras que consideran la M2 como requisito obligatorio:
Pontificia Universidad Católica de Chile
-
Ingeniería Comercial
-
Ingeniería Civil
-
Pedagogía en Educación Media en Matemática
-
Estadística
-
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos
-
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación
-
Ingeniería en Recursos Naturales
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
-
Ingeniería Comercial
-
Ingeniería Civil Bioquímica
-
Ingeniería Civil Eléctrica
-
Ingeniería Civil Electrónica
-
Ingeniería Civil Industrial
-
Ingeniería Civil en Informática
-
Ingeniería Civil Mecánica
-
Ingeniería Civil Metalúrgica
-
Ingeniería Civil Química
-
Ingeniería Eléctrica
-
Ingeniería Electrónica
-
Ingeniería en Construcción
-
Ingeniería Mecánica
-
Ingeniería Civil
-
Pedagogía en Matemáticas
-
Licenciatura en Matemáticas
-
Ingeniería Civil en Construcción
-
Ingeniería Civil en Ciencia de Datos
-
Ingeniería Civil en Telecomunicaciones
-
Ingeniería en Informática
-
Ingeniería Civil en Transporte
-
Bachillerato en Ingeniería
Dónde revisar la información oficial actualizada
Toda la información validada sobre requisitos, ponderaciones y vacantes debe revisarse directamente en los portales oficiales del sistema de admisión universitaria. Estos canales concentran las actualizaciones que pueden modificar el listado inicial de carreras que exigen la PAES de Competencia Matemática 2.