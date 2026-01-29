Cambio de hora en Chile: cuándo comienza el horario de invierno en 2026

El ajuste del horario es una práctica que forma parte del calendario habitual en Chile. Dos veces al año, los relojes se modifican para dar paso al horario de verano o de invierno, lo que impacta en rutinas, jornadas laborales y horas de luz natural.

Luego del adelanto aplicado en septiembre de 2025 en todo el territorio continental, el país se aproxima a una nueva modificación horaria asociada a la llegada del invierno.

Cuándo se realiza el próximo cambio de hora en Chile

Según información difundida por el portal Calendario365, el cambio de hora en Chile se concretará durante la madrugada del domingo 5 de abril de 2026. A partir de esa fecha comenzará a regir el horario de invierno.

El ajuste se efectuará a las 00:00 horas, momento en que los relojes deberán atrasarse 60 minutos. En la práctica, el país volverá del inicio del domingo 5 a las 23:00 horas del sábado 4 de abril.

Qué ocurre con los dispositivos electrónicos

En la mayoría de los casos, teléfonos móviles, computadores y otros equipos electrónicos realizan el cambio de manera automática. Sin embargo, se recomienda revisar la configuración horaria para confirmar que el ajuste se haya aplicado correctamente, especialmente en dispositivos que no cuentan con actualización automática.

Habrá un nuevo cambio más adelante

Sí. El siguiente ajuste está programado para el sábado 5 de septiembre de 2026, cuando los relojes deberán adelantarse una hora a partir de las 00:00, dando inicio nuevamente al horario de verano durante la madrugada del domingo 6.