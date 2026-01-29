Festival REC 2026 anuncia fecha y hora para revelar su esperado lineup

El Festival REC 2026 activó oficialmente la cuenta regresiva hacia uno de los hitos más esperados por su comunidad: el anuncio del cartel de artistas que dará vida a la próxima edición del evento musical más importante del Biobío. La confirmación fue realizada a través de los canales oficiales del festival, generando alta expectación entre sus seguidores.

Cuándo se conocerá el cartel de artistas del REC 2026

De acuerdo a lo informado por la organización, el lineup completo será revelado este jueves 29 de enero a las 12:45 horas. En ese momento se despejarán las incógnitas sobre los artistas nacionales e internacionales que se presentarán en los distintos escenarios del REC 2026.

Por qué el anuncio incluye un llamado a la solidaridad

La comunicación del festival se da en un contexto marcado por la emergencia de los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío. Frente a esta situación, el REC hizo un llamado a apoyar una campaña solidaria en beneficio de 26 voluntarios de Bomberos que se han visto directamente afectados mientras combaten la catástrofe.

“Festival REC es música, pero también es comunidad, territorio y apoyo real cuando más se necesita. La música une. La solidaridad reconstruye. Seguiremos siendo el festival gratuito más grande de Chile. Pero hoy, estamos por ellos“, expresaron.

Cómo colaborar con la campaña impulsada por el Festival REC

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa solidaria pueden realizar aportes a la siguiente cuenta bancaria, compartida por la organización del festival:

Junta Nacional de Bomberos de Chile

Banco Santander

Cuenta Corriente: 132-5

RUT: 70.073.800-0

El Festival REC 2026 reafirma así su compromiso con el territorio, combinando música, cultura y apoyo concreto en momentos de necesidad.