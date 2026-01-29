Precios de la bencina esta semana: revisa qué combustibles suben o bajan los próximos días

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer esta semana su informe semanal de estimación de precios de los combustibles, documento que adelanta un ajuste relevante en uno de los principales derivados energéticos, cambios que comenzarán a reflejarse desde este jueves 29 de enero.

Tal como ocurre de manera habitual, el reporte no implica una fijación directa de precios, ya que el valor final que pagan los consumidores queda a criterio de las empresas distribuidoras, las que aplican los ajustes de forma autónoma en base a esta referencia técnica.

Qué combustibles registran variaciones esta semana

De acuerdo con la estimación difundida por ENAP, la mayoría de los combustibles mantendrán sus valores, con una excepción significativa:

Gasolina 93 octanos: 0,0 pesos por litro.

Gasolina 97 octanos: 0,0 pesos por litro.

Diésel: 0,0 pesos por litro.

GLP de uso vehicular: 0,0 pesos por litro.

Kerosene/parafina: +29,0 pesos por litro.

El incremento en la parafina impacta directamente en los hogares que utilizan este combustible para calefacción, especialmente en pleno período estival con proyección hacia los meses más fríos.

Por qué se producen estos cambios en los precios

El informe semanal considera como base el precio de importación de los combustibles desde mercados internacionales de referencia, particularmente la Costa del Golfo de Estados Unidos, uno de los principales polos de abastecimiento.

Asimismo, el cálculo incorpora los mecanismos de regulación vigentes, entre ellos el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), instrumentos diseñados para suavizar las fluctuaciones del mercado internacional y reducir su impacto en el mercado interno.