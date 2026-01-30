PGU subirá su monto desde febrero: revisa a quiénes beneficia el reajuste

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio financiado íntegramente con recursos fiscales, orientado a apoyar a personas mayores que no cuentan con una pensión previsional o cuyos ingresos por jubilación resultan insuficientes. Su administración se realiza de manera coordinada entre la Superintendencia de Pensiones (SP) y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Este aporte estatal busca asegurar un ingreso base para quienes cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente, consolidándose como uno de los pilares del sistema de apoyo a las personas mayores en Chile.

Cuál será el nuevo valor de la PGU desde el 1 de febrero

A partir del 1 de febrero, el monto de la PGU experimentará un incremento para los beneficiarios menores de 82 años. En este grupo, el pago mensual pasará de $224.004 a $231.732, lo que equivale a un reajuste de 3,45%.

De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, el ajuste también impactará en los tramos de referencia utilizados para el cálculo del beneficio. La Pensión Inferior aumentará de $762.822 a $789.139, mientras que la Pensión Superior subirá desde $1.210.828 a $1.252.602.

Por qué se realiza este reajuste todos los años

La actualización del monto de la PGU responde a lo establecido en la ley N° 21.419, que determina una revisión anual del beneficio cada 1 de febrero. Este proceso considera la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante el año calendario anterior y se aplica siempre que dicho indicador sea positivo.

Según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre enero y diciembre de 2025 el IPC acumuló un alza de 3,45%, porcentaje que explica el reajuste que comenzará a regir el próximo mes.

Qué ocurre con los pensionados de 82 años o más

En el caso de las personas de 82 años o más, la PGU ya había sido incrementada en septiembre de 2025, cuando el beneficio alcanzó los $250.000. Con el nuevo ajuste de febrero, este grupo verá un aumento adicional, elevando el monto mensual a $250.275.

Este reajuste busca preservar el poder adquisitivo del beneficio y responder a las variaciones del costo de la vida, especialmente en los segmentos de mayor edad.