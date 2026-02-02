Calendario Escolar 2026: fechas oficiales por región en Chile

El Ministerio de Educación oficializó el Calendario Escolar 2026, que define el inicio de clases, el término del primer semestre y las vacaciones de invierno. Las fechas presentan variaciones según la región, debido a factores territoriales y climáticos.

Desde Antofagasta hasta Los Ríos Ingreso de profesores: lunes 2 de marzo Ingreso estudiantes NT1 a 4° medio: miércoles 4 de marzo Ingreso estudiantes EPJA: miércoles 4 de marzo Último día del primer semestre: jueves 18 de junio Vacaciones de invierno: lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Arica y Parinacota y Tarapacá Ingreso de profesores: lunes 2 de marzo Ingreso estudiantes NT1 a 4° medio: miércoles 4 de marzo Ingreso estudiantes EPJA: miércoles 4 de marzo Último día del primer semestre: jueves 9 de julio Vacaciones de invierno: lunes 13 de julio al viernes 24 de julio



Región de Los Lagos Ingreso de profesores: lunes 2 de marzo Ingreso estudiantes NT1 a 4° medio: miércoles 4 de marzo Ingreso estudiantes EPJA: martes 10 de marzo Último día del primer semestre: jueves 2 de julio Vacaciones de invierno: lunes 6 de julio al viernes 17 de julio

Aysén y Magallanes Ingreso de profesores: lunes 2 de marzo Ingreso estudiantes NT1 a 4° medio: miércoles 4 de marzo Ingreso estudiantes EPJA: miércoles 4 de marzo Último día del primer semestre: jueves 25 de junio Vacaciones de invierno: lunes 29 de junio al viernes 17 de julio

