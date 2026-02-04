Ley 40 horas: quién ajusta el horario de trabajo y qué exige la normativa

La conciliación entre el trabajo y la vida familiar se ha convertido en uno de los ejes centrales de la normativa laboral vigente en Chile. En ese contexto, la Ley de 40 horas establece un nuevo marco que apunta a reducir de manera paulatina la jornada laboral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores.

La implementación de esta normativa es gradual y contempla un periodo de transición de cinco años. De acuerdo con el calendario establecido, hacia el año 2028 la jornada máxima semanal quedará fijada en 40 horas, marcando un cambio estructural en la organización del tiempo de trabajo a nivel nacional.

Cómo funciona la aplicación progresiva de la jornada laboral

La reducción de horas no se ejecuta de forma inmediata, sino que se desarrolla por etapas. Durante este proceso, la ley introduce mecanismos de flexibilidad horaria que permiten ajustar los horarios de ingreso y salida en situaciones específicas, según lo indicado por ChileAtiende.

Estas disposiciones buscan responder a necesidades familiares concretas sin alterar el cumplimiento de la jornada legal vigente durante cada fase de implementación.

Quiénes pueden adelantar o atrasar su horario laboral

La normativa contempla la posibilidad de modificar el inicio de la jornada diaria hasta en una hora, ya sea adelantándola o retrasándola, cuando el objetivo sea el cuidado de hijas o hijos menores.

Este derecho puede ser ejercido por trabajadores y trabajadoras cuyos hijos tengan hasta 12 años de edad y cuyo contrato esté regido por el Código del Trabajo. Para acceder al beneficio, se debe presentar al empleador el certificado de nacimiento del menor o la resolución judicial que acredite el cuidado personal.

En los casos definidos por la ley, el empleador no puede rechazar esta solicitud. Además, se establece que la madre del niño o niña puede decidir si hará uso de este derecho o si lo ejercerá el padre.

¿La reducción de la jornada afecta el sueldo?

Uno de los puntos clave de la Ley 40 horas es la protección de las remuneraciones. La normativa prohíbe expresamente cualquier disminución salarial derivada de la reducción de la jornada laboral.

Esto significa que el ajuste en las horas de trabajo no puede traducirse en una rebaja de ingresos, garantizando así que el avance hacia jornadas más cortas no implique un perjuicio económico para las personas trabajadoras.