Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: dónde y a qué hora verlo en vivo en Chile

El Super Bowl celebrará este fin de semana su edición número 60, consolidándose como uno de los eventos deportivos y musicales más importantes de Estados Unidos. En esta ocasión, el esperado show de medio tiempo estará a cargo del artista puertorriqueño Bad Bunny, ganador del Grammy.

Dónde ver la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl

La presentación del intérprete de “Tití Me Preguntó” podrá seguirse en vivo a través de las pantallas de ESPN. Además, Disney+ ofrecerá la transmisión online en su plan premium, permitiendo que los fanáticos de todo el mundo disfruten del espectáculo.

“Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”, declaró Bad Bunny en un video publicado en sus redes sociales tras confirmarse su participación. “Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”, agregó el artista.

Quién más subirá al escenario antes del show principal

El show de apertura estará encabezado por Charlie Puth, quien también interpretará el himno nacional de Estados Unidos. Brandi Carlile, Coco Jones y la banda Green Day completarán la previa musical del evento, sumando diversidad y talento al espectáculo.

A qué hora inicia el Super Bowl y el show de medio tiempo

El partido del Super Bowl 2026 comenzará el domingo 8 de febrero a las 20:30 (hora chilena). Se estima que el show de Bad Bunny tenga lugar durante el medio tiempo, aproximadamente a las 21:30, aunque el horario podría ajustarse según la duración del encuentro.

Quiénes se enfrentan en la final de la NFL

La gran final enfrentará a los Seattle Seahawks y a los New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Este encuentro será la revancha de su duelo anterior ocurrido el 1 de febrero de 2015, lo que añade un ingrediente extra de expectativa al evento.