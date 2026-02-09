Publicidad
Semana sin lluvias en Santiago: temperaturas llegarán hasta los 31 °C, según la DMC

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dio a conocer el pronóstico del tiempo para los próximos días en la Región Metropolitana, anticipando una semana marcada por altas temperaturas y ausencia de precipitaciones en la capital.

De acuerdo con la información publicada por el organismo en su sitio web oficial, las condiciones se mantendrán mayoritariamente estables y despejadas hasta el sábado 7 de febrero, descartando el regreso de lluvias en Santiago durante este período.

Qué temperaturas se esperan para esta semana

Según la proyección meteorológica entregada por la DMC, los próximos días presentarán mínimas y máximas elevadas, con un alza progresiva hacia el fin de semana:

  • Miércoles 4: mínima de 14° y máxima de 28°

  • Jueves 5: mínima de 14° y máxima de 29°

  • Viernes 6: mínima de 15° y máxima de 31°

  • Sábado 7: mínima de 15° y máxima de 31°

Por qué se registra este aumento de temperaturas

El escenario de altas temperaturas se produce tras el paso de un sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana el pasado sábado. Dicho evento dejó intensas precipitaciones en sectores puntuales, concentradas en cortos lapsos de tiempo, además de tormentas eléctricas y caída de granizo en algunas comunas.

Con el alejamiento de ese fenómeno, las condiciones atmosféricas dieron paso a días más estables y calurosos, característicos del período estival en la zona central del país.

