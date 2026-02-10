Bono al Trabajo de la Mujer: cuándo se paga en febrero y quiénes pueden acceder al beneficio

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un aporte estatal destinado a aumentar los ingresos de trabajadoras que pertenecen al 40% más vulnerable del país. Este beneficio se entrega a mujeres dependientes e independientes que cumplen con requisitos socioeconómicos y laborales específicos, y puede recibirse de manera mensual o anual.

En su modalidad mensual, el bono considera un pago de hasta $44.157, monto que se deposita con un desfase de cuatro meses desde la fecha de postulación, según las rentas declaradas por la beneficiaria.

Cuál es la fecha de pago del Bono al Trabajo de la Mujer en febrero

De acuerdo con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el pago del Bono al Trabajo de la Mujer se realiza el último día hábil de cada mes y corresponde a las rentas informadas tres meses antes.

Para el mes de febrero, el depósito del beneficio está programado para el jueves 27 de febrero.

Qué requisitos se deben cumplir para acceder al BTM

Al momento de postular, las trabajadoras deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la normativa vigente. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Acreditar una renta bruta anual inferior a $7.948.180 en el año calendario en que se percibe el bono.

En el caso de pagos mensuales, contar con una remuneración bruta inferior a $662.348.

Mantener al día el pago de las cotizaciones previsionales y de salud durante el período del beneficio.

No desempeñarse en una institución del Estado ni en empresas con participación pública superior al 50%.

No tener solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

En el caso de las trabajadoras independientes, también se exige acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año en que se solicita el beneficio.

Además, los empleadores y empleadoras de trabajadoras dependientes que cumplen con estos requisitos también pueden acceder a una parte del bono, cuyo pago se realiza de manera mensual.

Cómo se realiza la postulación al Bono al Trabajo de la Mujer

La solicitud del Bono al Trabajo de la Mujer se efectúa de forma online a través del sitio de postulaciones de Sence, CLIC AQUÍ. El trámite requiere ingresar con ClaveÚnica y completar el formulario correspondiente.

Una vez enviada la postulación, la respuesta sobre la aprobación del beneficio se entrega en un plazo aproximado de 90 días.

De qué depende el monto que se recibe por el BTM

El monto mensual del Bono al Trabajo de la Mujer varía según la renta acreditada por la trabajadora. Los tramos establecidos son los siguientes: