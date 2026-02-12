Programa Útiles Escolares: a quiénes beneficia y qué incluye el set

El Programa Útiles Escolares es una de las ayudas estatales orientadas a apoyar a estudiantes y familias que enfrentan mayores dificultades económicas al inicio del año académico. Esta iniciativa busca aliviar el gasto asociado a la compra de materiales básicos para el proceso educativo.

Según informa la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el beneficio consiste en la entrega de sets de útiles escolares destinados a alumnos que cursan estudios en establecimientos públicos y particulares subvencionados que estén adscritos al sistema de gratuidad.

Dónde se entregan los útiles del Programa Útiles Escolares

Los sets no se retiran en oficinas ni requieren trámites previos. La entrega se realiza directamente en los establecimientos educacionales, los que posteriormente distribuyen los materiales a los estudiantes beneficiarios.

No existe un proceso de postulación, ya que la asignación es automática para los alumnos que cumplen con los requisitos. Para confirmar la entrega, se recomienda consultar directamente en el colegio o liceo correspondiente.

Qué incluye el set del Programa Útiles Escolares

El contenido del beneficio puede variar cada año, pero de forma general contempla artículos esenciales para el trabajo escolar, como cuadernos, lápices grafito, de pasta y de colores, goma de borrar, regla, sacapuntas, block de dibujo y, en algunos casos, calculadora. Este último elemento está destinado principalmente a estudiantes de enseñanza media y sujeto a disponibilidad.

Cómo se diferencian los sets según el nivel educativo

Los útiles escolares se entregan de acuerdo con el nivel de enseñanza del estudiante, considerando las necesidades específicas de cada etapa educativa:

Educación Prebásica: set colectivo para cursos de kínder y prekínder, enfocado en materiales de arte y manualidades.

Educación Básica Primer Ciclo: set individual para estudiantes de primero a cuarto básico.

Educación Básica Segundo Ciclo: set individual para alumnos de quinto a octavo básico.

Enseñanza Media: set individual para estudiantes de primero a cuarto medio.

Educación de Jóvenes y Adultos: set individual.

Educación Especial: sets colectivos con materiales de artes y manualidades.

Este programa forma parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer la igualdad de oportunidades en el sistema educativo y apoyar la permanencia escolar de niños, niñas y jóvenes en todo el país.