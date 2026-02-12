SOAP 2026: dónde comprarlo y cuáles son los precios más bajos tras la Ley Jacinta

La comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), requisito clave para obtener el Permiso de Circulación, fue restablecida luego de la suspensión aplicada el 7 de febrero. La reactivación ocurrió tras la publicación de la Ley Jacinta en el Diario Oficial, normativa que incrementa los montos de indemnización por fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito.

La interrupción temporal respondió a la necesidad de ajustar las pólizas a las nuevas exigencias legales, proceso que ya fue completado por las aseguradoras.

Qué permitió que se retomara la venta del SOAP

De acuerdo con información del sector asegurador, las compañías quedaron nuevamente autorizadas para vender el SOAP una vez concluido el procedimiento administrativo exigido por la nueva ley. Dicho proceso consideró dos etapas fundamentales:

El depósito de la nueva póliza ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), trámite que ya se encuentra finalizado.

La publicación oficial de esa póliza en el Diario Oficial, paso que habilitó la venta del seguro bajo las nuevas condiciones.

Cumplidos ambos requisitos, las aseguradoras retomaron la comercialización del documento.

Dónde se puede comprar el SOAP 2026 tras levantarse la suspensión

Una vez normalizada la situación, el SOAP puede adquirirse de manera online a través de diversas aseguradoras, entre ellas:

HDI

MAPFRE

Seguros Falabella

SURA

Mutual de Seguros

Zenit

BCI Seguros

Santander Seguros

También está disponible en plataformas digitales de comparación y contratación de seguros, además de la venta presencial en aseguradoras, bancos y cuerpos de Bomberos.

Cuáles son los precios más bajos del SOAP según tipo de vehículo

Según reportes que circulan en el mercado asegurador, ya se conocen algunos de los valores más bajos disponibles para el SOAP, los que sirven como referencia para comparar alternativas. Estos montos podrían variar a medida que se habilite completamente el pago del documento.

Autos particulares, station wagon y jeeps

Southbridge: $5.760

HDI Seguros: $5.890

Santander y BancoEstado: $5.990

Camionetas y furgones

Southbridge: $7.470

Seguros Falabella: $7.490

HDI Seguros: $8.100

Motocicletas

HDI Seguros: $37.890

BancoEstado: $38.150

Bomberos de Chile: $43.990

Carros de arrastre

Southbridge: $3.870

Santander: $3.890

Seguros Falabella: $3.990