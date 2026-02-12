Tini en el Estadio Nacional hoy: Metro extenderá servicio hasta las 00:30 y estas son las estaciones

La espera terminó. Este miércoles 12, Tini regresa a Chile con uno de los espectáculos más ambiciosos de su carrera. La artista argentina se presentará en el Estadio Nacional con su Tour FUTTTURA, un recorrido musical que repasa su evolución artística, desde sus inicios en “Violetta” hasta su etapa más personal con el álbum “Un mechón de pelo”.

El concierto promete una puesta en escena de alto nivel, además de canciones inéditas que marcan esta nueva fase en su trayectoria.

A qué hora funcionará Metro hoy por el concierto de Tini

Con el objetivo de apoyar el desplazamiento de los asistentes, Metro de Santiago confirmó una extensión especial en su horario de funcionamiento.

La red operará hasta las 00:30 horas en estaciones específicas, facilitando el retorno tras el espectáculo en Ñuñoa.

Qué estaciones estarán habilitadas para ingresar después del show

Las estaciones habilitadas para ingreso serán:

Estadio Nacional

Ñuñoa

Estas permitirán que los asistentes puedan abordar el tren tras finalizar el evento.

Cuáles serán las estaciones disponibles solo para salida

En tanto, las estaciones habilitadas únicamente para salida estarán distribuidas en dos líneas:

Línea 3:

Plaza Quilicura

Plaza Chacabuco

Universidad de Chile

Irarrázaval

Ñuñoa

Plaza Egaña

Línea 6:

Cerrillos

Franklin

Ñuble

Estadio Nacional

Ñuñoa

Los Leones

Además, la estación Ñuñoa funcionará como punto de combinación.

Qué se recomienda considerar antes de asistir al concierto

Desde Metro se llamó a organizar el traslado con anticipación, cargar la tarjeta bip! previamente y considerar los tiempos de desplazamiento para evitar contratiempos al término del evento.

La jornada de hoy estará marcada por el regreso de Tini a los escenarios nacionales, en un espectáculo que mezcla nostalgia, evolución artística y nuevas sorpresas para sus seguidores.