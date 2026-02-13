Fonasa inicia devolución de cotizaciones pagadas en exceso: revisa si tienes dinero pendiente

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) mantiene activo un proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), que contempla la restitución de más de $6.495 millones a 75.283 personas, entre trabajadores y empleadores. La medida considera pagos realizados en exceso entre abril de 2020 y marzo de 2025.

Desde la entidad detallan que se trata de un procedimiento administrativo destinado a corregir errores en la recaudación de cotizaciones de salud, permitiendo que los montos pagados de forma indebida regresen a quienes corresponda.

Por qué se generan estas devoluciones de dinero

Fonasa explica que este proceso no corresponde a un aporte estatal adicional, sino a la restitución de recursos cobrados por sobre lo que establece la normativa vigente. En ese contexto, el organismo aclara que “esta propuesta de devolución masiva no es un bono ni un beneficio para nuestros cotizantes, sino que es una devolución de un pago en exceso”.

Las devoluciones se originan principalmente por dos situaciones:

Doble pago idéntico: ocurre cuando un empleador paga dos veces la cotización de salud de un mismo trabajador en un mismo periodo mensual. En estos casos, el monto es devuelto al empleador.

Pago superior al tope imponible legal: se produce cuando una persona recibe ingresos desde más de una fuente y la suma de sus cotizaciones supera el máximo permitido por ley. El tope vigente corresponde a 87,8 UF mensuales, equivalentes a $3.483.735, según el valor de la UF al 18 de diciembre de 2025. En esta situación, el dinero se restituye directamente al cotizante.

Cómo saber si existe una devolución pendiente

El proceso comenzó el 18 de diciembre de 2025 y estará disponible hasta el 15 de marzo de 2026. Las personas interesadas pueden revisar si cuentan con una propuesta de devolución ingresando al sitio dpe.fonasa.gob.cl.

En la plataforma, se debe seleccionar si se accede como persona natural o jurídica. El ingreso se realiza mediante ClaveÚnica para personas naturales o con el RUT de la entidad, en el caso de empleadores.

Cuándo se pagan las devoluciones aprobadas

Fonasa estableció un calendario de pagos que depende de la fecha en que cada beneficiario acepta la propuesta de devolución. Las fechas confirmadas son las siguientes: