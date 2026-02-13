Subsidio Familiar Automático: quiénes reciben este aporte sin postular en 2026

El Subsidio Familiar Automático corresponde a un beneficio estatal orientado a apoyar económicamente a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que integran el 40% de hogares con mayor vulnerabilidad del país. Su principal característica es que se asigna de forma directa, sin requerir trámites ni postulaciones previas.

La entrega del aporte se define a partir de la información registrada en el Registro Social de Hogares (RSH), específicamente mediante la Calificación Socioeconómica (CSE), lo que permite identificar automáticamente a quienes cumplen con las condiciones exigidas.

Cuál es el monto del Subsidio Familiar Automático y cómo se paga

Durante 2026, el Subsidio Familiar Automático considera un pago mensual de $22.007 por cada carga acreditada. En aquellos casos en que el causante del beneficio sea una persona con discapacidad, el monto se incrementa, alcanzando $44.014, de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Seguridad Social.

El pago del subsidio es administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y se efectúa de manera presencial, ya sea en sucursales de BancoEstado o en centros de pago de la Caja de Compensación Los Héroes.

Qué requisitos deben cumplir los menores para acceder al beneficio

Para que un niño, niña o adolescente sea considerado beneficiario del Subsidio Familiar Automático, deben cumplirse las siguientes condiciones:

Edad: Tener menos de 18 años.

Salud: En el caso de menores de hasta 8 años, se exige la participación en los programas de control de salud infantil definidos por el Ministerio de Salud.

Educación: Desde los 6 años en adelante, se debe acreditar la condición de estudiante regular en enseñanza básica, media, superior u otra modalidad equivalente, en establecimientos reconocidos por el Estado. Este requisito no aplica para personas con discapacidad.

Situación socioeconómica: Pertenecer al 40% más vulnerable según la clasificación del Registro Social de Hogares.

Cómo consultar con el RUT si se recibe el Subsidio Familiar Automático

Para verificar si un niño, niña o adolescente es beneficiario del Subsidio Familiar Automático, se debe ingresar el RUN del causante del aporte en la plataforma habilitada para esta consulta, accediendo al enlace correspondiente.