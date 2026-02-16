Precio de la bencina esta semana: alzas en 93 y 97 octanos y baja en el diésel

Se dieron a conocer las nuevas variaciones en los combustibles que comenzarán a regir en los próximos días, marcadas principalmente por un incremento en las gasolinas y una disminución en el diésel y el gas licuado vehicular.

El informe corresponde al reporte semanal difundido por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), documento que orienta sobre los valores referenciales que se consideran en el mercado local.

Cuánto subirá la bencina desde este jueves 12 de febrero

De acuerdo con la información oficial, las gasolinas experimentarán un aumento esta semana:

Gasolina de 93 octanos: alza de $13,4 por litro.

Gasolina de 97 octanos: incremento de $18,2 por litro.

En contraste, otros combustibles mostrarán bajas relevantes:

Diésel: disminuye $12,3 por litro.

GLP de uso vehicular: cae $21,8 por litro.

Por su parte, el kerosene también registrará una variación significativa al alza, con un aumento de $67,1 por litro.

Quién define el precio final que pagan los conductores

Desde Enap reiteran que su informe “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que el valor que enfrentan los consumidores en estaciones de servicio depende directamente de las empresas distribuidoras.

Cada compañía determina de manera independiente sus precios de venta al público, considerando distintos factores comerciales y operacionales.

Cómo se calculan las variaciones semanales de los combustibles

Para elaborar su estimación, la estatal toma como referencia los precios internacionales de importación, particularmente los registrados en la Costa del Golfo de Estados Unidos, mercado utilizado como parámetro por su profundidad y cercanía.

Además, se incorporan otros costos asociados al proceso de importación, como el transporte marítimo hacia Chile.

A ello se suman las reglas del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), instrumentos diseñados para amortiguar fluctuaciones abruptas en los valores internacionales.

Con estos antecedentes, las variaciones comenzarán a reflejarse en las estaciones de servicio desde este jueves, impactando directamente el gasto en transporte de miles de conductores en el país.