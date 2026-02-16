Tarjeta Bip! Adulto Mayor: cómo acceder al descuento del 50% en el transporte público de Santiago

El gasto en transporte es una de las principales preocupaciones para las personas mayores que se movilizan a diario dentro de la capital. Para apoyar este desplazamiento, existe un beneficio que permite reducir de manera significativa el valor de los pasajes en el sistema de transporte público.

Las personas de 65 años o más pueden acceder a una rebaja de hasta un 50% en buses, Metro y Metro Tren Alameda–Nos, incluyendo las combinaciones entre estos servicios, a través de la Tarjeta Bip! Adulto Mayor Intermodal.

Qué es la Tarjeta Bip! Adulto Mayor Intermodal

Se trata de una tarjeta especial diseñada para personas mayores que utilizan el transporte público en Santiago. Este beneficio permite pagar la mitad del valor del pasaje vigente, facilitando una movilidad más económica dentro de la ciudad.

La rebaja aplica en buses del sistema, Metro y Metro Tren Alameda–Nos, además de los viajes combinados entre estos medios de transporte.

Quiénes pueden solicitar este beneficio

El beneficio está dirigido exclusivamente a personas que tengan 65 años o más, quienes pueden acceder a la Tarjeta Bip! Adulto Mayor Intermodal cumpliendo con el trámite correspondiente.

¿Cómo se puede obtener la Tarjeta Bip! para adultos mayores?

El trámite puede realizarse de forma presencial o en línea. De manera presencial, está disponible en sucursales de ChileAtiende y en oficinas de Metro.

Para quienes opten por la modalidad digital, es necesario contar con la cédula de identidad, la cual será requerida posteriormente para el retiro de la tarjeta.

Cuánto cuesta realizar el trámite en línea

La solicitud online tiene un valor de $1.550. Para realizarla, se debe ingresar a la página habilitada, CLIC AQUÍ, digitalizar el RUT y seguir paso a paso las instrucciones que entrega la plataforma hasta completar el proceso.