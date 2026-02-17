Permiso de circulación 2026: revisa el valor según la tasación fiscal del SII

En marzo se activa el proceso para pagar el permiso de circulación 2026, trámite obligatorio para que los vehículos puedan transitar legalmente por el país. De cara a este periodo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó la tasación fiscal vigente para este año, documento clave para calcular el monto que corresponde cancelar.

El valor varía según las características de cada vehículo, por lo que es fundamental consultar previamente la información oficial antes de acudir al municipio.

Cómo saber cuánto cuesta el permiso de circulación 2026

El monto a pagar se determina en base a la tasación fiscal informada por el SII. Para conocer la cifra exacta, se debe ingresar al sitio web del organismo y completar los datos solicitados del vehículo.

El sistema pide seleccionar la categoría correspondiente, que puede ser liviano, moto o pesado. Una vez elegida la opción, se deben ingresar los antecedentes específicos del vehículo para acceder al valor actualizado que regirá durante 2026.

Esta consulta permite anticipar el gasto y evitar errores al momento de realizar el pago.

Qué documentos se exigen para hacer el trámite

Para gestionar el permiso de circulación es obligatorio contar con la siguiente documentación:

Permiso de circulación 2025.

SOAP (Seguro Obligatorio de Accidentes Personales) vigente.

Revisión técnica al día.

Certificado de homologación, cuando corresponda.

Sin estos antecedentes no es posible completar el proceso, ya sea de forma presencial u online.

Dónde y cómo se paga el permiso de circulación 2026

El pago debe efectuarse en la municipalidad donde se obtuvo el permiso el año anterior. Cada comuna dispone de mecanismos propios, pero en general existen dos modalidades:

Presencial

Acudir a la Dirección de Tránsito o a los puntos habilitados por el municipio.

Presentar el permiso anterior, SOAP, revisión técnica y certificado de homologación.

Cancelar el monto correspondiente en efectivo o con tarjeta, según disponibilidad.

Online

Ingresar al sitio web de la municipalidad donde se pagó el permiso en 2025.

Seleccionar la opción “Permiso de Circulación”.

Introducir la patente del vehículo.

El sistema verifica automáticamente el SOAP, la revisión técnica y posibles multas (REPU).

Si la información está en regla, se habilita la plataforma de pago electrónico.

Revisar con anticipación la tasación y reunir la documentación exigida puede agilizar el trámite y evitar contratiempos durante marzo, mes en que comienza oficialmente el proceso.