Subsidio Empleo Joven 2026: cuándo se realizará el próximo pago y quiénes pueden acceder

El pago del Subsidio al Empleo Joven se acerca para los trabajadores más jóvenes del país. Este beneficio, gestionado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), entrega un apoyo económico de hasta $44.157 mensuales a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Quiénes son los beneficiarios del Subsidio al Empleo Joven

El aporte está dirigido a personas de entre 18 y 24 años que estén registradas en el Registro Social de Hogares. Pueden acceder tanto trabajadores dependientes como independientes, siempre que cumplan con las condiciones de renta, cotizaciones y educación que exige el programa.

Cuándo se paga el Subsidio al Empleo Joven

Según el Sence, el pago se realiza el último día hábil de cada mes. Para febrero de 2026, la fecha programada es el viernes 27. Ese día podrán recibir el subsidio tanto los beneficiarios habituales, con rentas acreditadas en noviembre de 2025, como quienes solicitaron el aporte en ese mismo mes y fueron aprobados.

Qué requisitos se deben cumplir para postular

Para obtener el beneficio, quienes soliciten el subsidio en línea, CLIC AQUÍ, deben cumplir con estas condiciones:

Tener entre 18 y 24 años con 11 meses.

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable.

Contar con licencia de educación media si tienen 21 años o más.

Tener una renta bruta anual menor a $7.948.180 o mensual menor a $662.348, según el tipo de pago.

Mantener al día las cotizaciones previsionales.

No desempeñarse en instituciones estatales o empresas con aporte estatal superior al 50%.

En el caso de trabajadores independientes, emitir boletas de honorarios y declarar ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos.

No recibir el Ingreso Mínimo Garantizado en el período procesado.

Cuál es el monto del Subsidio al Empleo Joven

El valor máximo del beneficio mensual es de $44.157. Sin embargo, el monto exacto varía según los ingresos:

Entre $1 y $44.157: para rentas mensuales iguales o menores a $294.377.

Alrededor de $44.157: para ingresos superiores a $294.377 y hasta $367.971.

Desde $44.157 hasta $1: para rentas entre $367.971 y $662.348.

El Subsidio al Empleo Joven se consolida como una ayuda clave para impulsar la inclusión laboral de los jóvenes, entregando un respaldo económico que fortalece su autonomía financiera y desarrollo profesional.