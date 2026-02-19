BAES 2026: qué es, cuánto entrega y quiénes pueden acceder al beneficio alimentario para estudiantes

La Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) continúa siendo uno de los apoyos clave para estudiantes de educación superior en Chile. Este aporte estatal se entrega a través de una tarjeta —física o digital— que permite la compra exclusiva de alimentos en una red de comercios adheridos, ayudando a cubrir parte de los gastos básicos durante el año académico.

El beneficio es administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y su uso está regulado: el saldo solo puede destinarse a productos alimenticios, quedando excluidos artículos de otra naturaleza según la normativa vigente.

Cuál será el monto de la BAES en 2026

Durante 2025, el monto mensual de la BAES alcanzó los $50.000 para estudiantes de la Región de Magallanes y $48.000 para quienes cursan estudios en el resto del país. Para el año 2026, Junaeb confirmó que estos valores se mantienen sin modificaciones, conservando así el mismo nivel de apoyo económico.

Quiénes reciben la BAES y cómo se asigna

De acuerdo con la información disponible en ChileAtiende, la BAES no requiere postulación, ya que forma parte del Portal Unificado de Becas del Ministerio de Educación. La asignación se realiza automáticamente a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos y el beneficio se entrega mediante una tarjeta operada por Pluxee en la Región Metropolitana y por Edenred en las zonas norte y sur del país.

Pueden acceder a la BAES quienes cumplan con las siguientes condiciones generales:

Pertenecer a hogares ubicados entre el primer y sexto decil, o primer y tercer quintil socioeconómico, según registros del Mineduc y la Comisión Ingresa.

Contar con matrícula vigente en un Centro de Formación Técnica (CFT), Instituto Profesional (IP) o universidad reconocida por el Estado.

Qué beneficios académicos permiten acceder a la BAES

El beneficio está dirigido a estudiantes que cuenten con Gratuidad, Crédito con Aval del Estado (CAE), Fondo Solidario o alguna beca de arancel, entre ellas:

Beca Bicentenario

Beca Juan Gómez Millas

Beca Excelencia Académica

Beca DTE

Beca Hijos de Profesionales de la Educación

Beca Nuevo Milenio

Beca Excelencia Técnica

Beca Discapacidad

Beca Vocación de Profesor

La BAES se consolida así como un apoyo permanente para miles de estudiantes, permitiendo enfrentar los gastos asociados a la alimentación durante su formación en la educación superior.