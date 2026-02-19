Tercera placa patente: cómo hacer el trámite para conseguirla

La adopción de la tercera placa patente se ha consolidado en varias municipalidades del país. Este sticker, producido por la Casa de Moneda de Chile, se coloca en el interior del parabrisas del vehículo y permite el acceso inmediato a la información oficial registrada del automóvil, incluyendo número de patente, modelo, año, marca, municipalidad y fecha de renovación del permiso de circulación.

Qué es la tercera placa patente y para qué sirve

Aunque su uso no es obligatorio, la tercera placa funciona como una huella digital única para cada vehículo, lo que contribuye a prevenir fraudes y la falsificación de permisos de circulación. También facilita la verificación rápida de la información del auto.

“La tercera placa patente utiliza tecnología de impresión de billetes, transformándose en una herramienta prácticamente imposible de falsificar”, destacan las autoridades.

Además, esta innovación incluye una plataforma de gestión que permite a las municipalidades mantener actualizada su base de datos de permisos de circulación. Cada escaneo del sticker se georreferencia automáticamente, aportando inteligencia y herramientas de seguridad a los municipios.

Dónde y cómo se puede obtener

Actualmente, la tercera placa está disponible en 43 comunas de Chile y puede obtenerse de manera presencial u online, dependiendo de cada localidad.

Se entrega al pagar el permiso de circulación, de forma gratuita tras completar un formulario. La opción digital envía el documento por correo certificado previo pago de $4.990.

Algunas comunas que ya ofrecen la tercera placa:

Región de Antofagasta: Taltal (presencial)

Región de Atacama: Caldera, Chañaral, Diego de Almagro, Tierra Amarilla (presencial)

Región de Valparaíso: Algarrobo, Cartagena, Catemu, Concón, Juan Fernández (presencial y en línea), Llay-Llay, Papudo, Santa María, Zapallar

Región Metropolitana: Colina, Conchalí, Estación Central, Huechuraba, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Padre Hurtado, Quilicura, San José de Maipo (algunas comunas combinan presencial y online)

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins: Coinco, La Estrella, Machalí, Nancagua, Quinta de Tilcoco, San Fernando, San Vicente de Tagua Tagua

Región del Maule: Cauquenes, Molina, Pelluhue, Río Claro, Sagrada Familia, Teno

Región de Ñuble: Quillón

Región del Bío Bío: Cañete, Lota

Región de La Araucanía: Collipulli, Curacautín, Victoria

Región de Los Ríos: Río Bueno

La implementación de esta herramienta tecnológica representa un avance en seguridad y gestión para las municipalidades y una mayor tranquilidad para los automovilistas en todo el país.