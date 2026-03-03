Bonos y subsidios para mujeres en Chile: qué beneficios se pueden recibir durante 2026

El inicio de 2026 mantiene vigente una amplia red de apoyos económicos destinados a distintos grupos de mujeres en Chile. Trabajadoras, madres, pensionadas y adultas mayores pueden acceder a bonos y subsidios que buscan complementar ingresos y mejorar la calidad de vida, según edad, situación laboral y nivel socioeconómico.

A continuación, se detallan los principales beneficios disponibles este año y los requisitos generales para acceder a cada uno.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo está dirigido a mujeres de 65 años o más que estén pensionadas y sean madres, ya sea de hijos biológicos o adoptivos. Este aporte no se paga de forma directa, sino que se incorpora al monto de la pensión mensual.

El beneficio genera rentabilidad desde el nacimiento del hijo y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales vigentes al momento del nacimiento. En el caso de hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, el monto fijo corresponde a $165.000.

La solicitud puede realizarse a través de ChileAtiende, tanto de manera presencial como online, o directamente en la AFP correspondiente.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer es un incentivo estatal orientado a mujeres trabajadoras entre 25 y 64 años que pertenezcan al 40% más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares.

Este beneficio contempla dos alternativas de pago: mensual o anual, dependiendo de la modalidad elegida por la beneficiaria al momento de postular.

Asignación Maternal

La Asignación Maternal es un beneficio similar a la Asignación Familiar, pero enfocado en trabajadoras embarazadas o en trabajadores cuyas cónyuges figuren como carga familiar y estén en período de gestación.

De acuerdo con la Superintendencia de Seguridad Social, el pago se activa una vez comprobados cinco meses o más de embarazo y se extiende durante todo el período de gestación.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar corresponde a un aporte mensual para trabajadores dependientes, independientes, pensionados y pensionadas, además de beneficiarios de distintos subsidios estatales, por cada carga familiar reconocida.

El monto varía según el ingreso del beneficiario. En el caso de trabajadores dependientes, el pago es realizado por el empleador e incluido en la remuneración mensual. Para quienes emiten boletas de honorarios, el beneficio se recibe a través de la devolución de impuestos del año siguiente.

Subsidio Maternal

El Subsidio Maternal está dirigido a mujeres embarazadas que acceden a este beneficio en reemplazo del Subsidio Familiar. Su pago comienza desde el quinto mes de embarazo y se entrega de forma retroactiva.

El monto mensual es de $21.243 por cada carga familiar y puede aumentar a $42.486 si la carga presenta una discapacidad. La postulación debe realizarse directamente en la municipalidad correspondiente al domicilio de la solicitante.

Subsidio Único Familiar y Subsidio Familiar Automático

El Subsidio Único Familiar (SUF) beneficia a personas pertenecientes al 60% más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares. Este aporte entrega $22.007 mensuales por carga familiar, cifra que asciende a $44.014 en caso de discapacidad.

Por su parte, el Subsidio Familiar Automático está destinado a familias del 40% más vulnerable y no requiere postulación, ya que se asigna de forma automática a quienes cumplan los requisitos.

Beneficio por Años Cotizados

Desde este año, las personas pensionadas por vejez o invalidez que tengan 65 años o más pueden acceder a un aporte mensual adicional en UF, siempre que cumplan con un mínimo de cotizaciones.

Para las mujeres, el requisito inicial es de 120 meses cotizados, cifra que aumentará progresivamente hasta llegar a 180 meses en 2036. En el caso de los hombres, se exige un mínimo de 240 meses.

El monto corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales. El beneficio se entrega incluso a quienes no cuenten con saldo en su cuenta previsional.

Bono de Protección

El Bono de Protección se entrega mensualmente durante 24 meses a personas y familias que participen en programas del sistema Chile Seguridades y Oportunidades, como Familias, Calle, Abriendo Caminos o Vínculos.

El monto varía según el tramo del beneficio:

Meses 1 al 6: $23.694

Meses 7 al 12: $18.033

Meses 13 al 18: $12.398

Meses 19 al 24: $22.007

Para acceder, basta con aceptar la invitación a participar en alguno de los programas mencionados.

Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida

Este beneficio corresponde a una pensión adicional calculada en UF y busca reducir la brecha previsional que enfrentan las mujeres al momento de jubilarse.

Está destinado a mujeres de 65 años o más que hayan cotizado y reciban o hayan recibido una pensión de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros, conforme al Decreto N° 3.500.

Además, se exige al menos una cotización en el Seguro Social destinada al Fondo Autónomo de Protección Previsional antes de los 50 años, requisito que no aplica para pensionadas o afiliadas anteriores al 1 de agosto de 2025.

