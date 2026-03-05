Indemnización por años de servicio: quiénes la reciben, cuánto se paga y cuál es el tope legal

La indemnización por años de servicio constituye uno de los mecanismos clave de protección económica para trabajadores en Chile al término de una relación laboral. Este beneficio busca compensar el tiempo dedicado a una empresa cuando el despido responde a causales legales vinculadas al empleador.

De acuerdo con información de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, las indemnizaciones pueden originarse por distintas circunstancias y, en algunos casos, estar contempladas desde el contrato de trabajo.

Cuál es el tope legal de años que se pagan

Este pago procede cuando el contrato finaliza por necesidades de la empresa. La compensación corresponde a un mes de remuneración por cada año trabajado —o fracción superior a seis meses— prestado de manera continua para el mismo empleador.

La normativa vigente establece un límite máximo de 11 años indemnizables, por lo que, aun cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor, el cálculo no podrá exceder ese tope.

Cómo se calcula el monto de la indemnización

Para determinar la suma a pagar se considera la última remuneración mensual, entendida como la totalidad de los ingresos habituales derivados de la prestación de servicios.

En este cálculo se incluyen las cotizaciones previsionales y de seguridad social a cargo del trabajador, además de beneficios en especie que puedan valorarse en dinero.

Sin embargo, la ley excluye ciertos pagos extraordinarios. No se contemplan horas extraordinarias, beneficios ocasionales ni asignaciones esporádicas, como aguinaldos o gratificaciones puntuales, ya que no forman parte del ingreso permanente.

Este sistema busca establecer una compensación proporcional, transparente y acorde a los ingresos regulares del trabajador al momento de la desvinculación.