Bono de Invierno 2026: quiénes reciben el pago de $81 mil y cuáles son los requisitos

Las personas mayores pueden obtener un refuerzo económico en su pensión gracias al Bono de Invierno, un beneficio estatal que se entrega cada año para ayudar a enfrentar los gastos propios de los meses más fríos.

Este aporte consiste en un pago de $81.257, el cual se suma a la pensión y no se considera como renta para efectos de impuestos ni cotizaciones previsionales. El beneficio está dirigido a pensionados que cumplan con determinadas condiciones establecidas por la normativa vigente.

Cuántas veces se paga el Bono de Invierno

Según información de ChileAtiende, este aporte se entrega una sola vez al año. El monto se incorpora automáticamente al pago de la pensión correspondiente al mes de mayo, sin necesidad de realizar postulaciones o trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

Quiénes pueden recibir el Bono de Invierno 2026

El pago se realizará de forma automática a quienes tengan 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Pensionados del IPS, ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades de empleadores, siempre que reciban un monto igual o inferior al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Pensionados de AFP que perciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal .

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciben otra pensión adicional.

Personas que reciben Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura , Pensión de viudez de reparación o Pensión no contributiva para exonerados políticos .

Pensionados de algún régimen previsional que obtienen Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) o PGU, siempre que la pensión base sea igual o inferior al monto mínimo establecido.

Quiénes no reciben este beneficio

Existen situaciones en las que el Bono de Invierno no se paga. Entre ellas se encuentran:

Personas que reciben más de una pensión y cuya suma supera el monto de la pensión mínima de vejez.

Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años .

Personas que reciben la indemnización del carbón.

De esta forma, el Bono de Invierno se mantiene como uno de los apoyos económicos destinados a adultos mayores con pensiones más bajas, entregando un aporte adicional junto al pago previsional de mayo.