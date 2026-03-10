Refuerzan buses de combinación hacia Limache: revisa nuevos horarios y recorridos

La empresa EFE Valparaíso dio a conocer ante autoridades de Quillota, La Cruz y La Calera un nuevo esquema de operación para los buses de conexión con la estación intermodal de Limache. El ajuste busca ampliar la oferta de transporte ante el incremento de pasajeros que se registra tras el periodo estival.

Las modificaciones forman parte de un contrato actualizado con la firma operadora, el cual establece estándares más estrictos y herramientas de supervisión, incluyendo el seguimiento mediante GPS en cada vehículo.

Qué cambios tendrá el servicio en La Calera y La Cruz

En La Calera se implementa el servicio denominado La Calera Express, diseñado para optimizar los tiempos de traslado. El recorrido contempla cuatro detenciones antes de incorporarse a la autopista, lo que permite acortar el viaje hacia Limache.

El trayecto parte en Caupolicán 732 y considera paradas en Caupolicán 1249, Marathon 501, Chañaral 1760 y Carrera 1897. Los horarios fijados son a las 5:45 y 6:15 horas.

Para La Cruz se suman tres nuevas salidas desde el Paradero 14, ampliando la cobertura en ese sector de la comuna. Los servicios partirán a las 6:30, 7:00 y 7:30 horas, fortaleciendo la capacidad en horario punta.

Cómo se reorganizan los recorridos en Quillota

En Quillota se establecen dos rutas diferenciadas entre las 6:00 y las 6:35 horas.

La Ruta 1 mantiene el trayecto tradicional hasta Pudeto y continúa hacia la Estación Limache por Avenida Valparaíso, lo que permitirá reducir los tiempos de desplazamiento.

La Ruta 2 iniciará en La Concepción con Chacabuco y seguirá el trazado habitual, aumentando así la disponibilidad de cupos para los usuarios.

La gerente de Pasajeros de EFE Valparaíso, María Alicia Sánchez, explicó que este plan operacional implica un aumento del 17% en los servicios de La Calera y un 13% en Quillota, junto la incorporación de los recorridos desde La Cruz. Al mismo tiempo indicó que se está realizando un monitoreo constante sobre la operación y las medidas adoptadas, de tal manera de poder efectuar eventuales ajustes.

La alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, destacó que “vemos con tranquilidad que se están tomando las medidas para mejorar el sistema de acercamiento de nuestra comunidad”; mientras que la alcaldesa (s) de Quillota, María Loretto Court, relevó que “vemos que el trabajo se viene desarrollando hace harto tiempo atrás y la función de EFE y su interés y su compromiso está en tratar de hacer lo más amigable posible el traslado de todos aquellos que van a trabajar o a estudiar a la zona de Viña-Valparaíso”.

En el encuentro también se detalló el fortalecimiento del servicio ferroviario, que incrementa en 49% su capacidad de transporte en comparación con febrero.

La información actualizada sobre recorridos, valores y horarios se encuentra disponible en el sitio web oficial de EFE, en la sección “Buses de Combinación”.