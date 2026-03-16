FUAS 2026: así pueden apelar a los resultados los estudiantes que no obtuvieron beneficios este año

Miles de estudiantes conocieron esta semana los resultados de su postulación a beneficios estudiantiles tras completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). A partir de ese proceso, una parte importante logró acceder a becas o a la gratuidad para financiar sus estudios superiores.

Sin embargo, no todos los postulantes recibieron un beneficio. Para quienes consideran que su situación socioeconómica no fue evaluada correctamente, el Ministerio de Educación habilitó un periodo de apelación para solicitar una revisión de los antecedentes entregados.

El primer proceso de apelación estará disponible entre el 10 y el 25 de marzo.

Qué hacer si no se asignó un beneficio tras completar el FUAS

Los estudiantes que no obtuvieron becas o gratuidad, pese a haber completado el FUAS, pueden solicitar una nueva evaluación mediante el proceso de apelación. Este mecanismo permite presentar antecedentes adicionales que expliquen diferencias entre la información registrada y la situación real del hogar.

Eso sí, existe una condición importante: si al momento de revisar los resultados se indicó que era necesario realizar la Evaluación Socioeconómica en la institución de educación superior, este trámite debe completarse antes de iniciar cualquier apelación.

De lo contrario, el sistema no permitirá avanzar en el proceso.

Cuáles son las causales para presentar una apelación

El sistema contempla 12 motivos oficiales para solicitar la revisión de los resultados, cada uno con documentación específica que respalde la solicitud.

Entre las principales causales se encuentran:

Cambios o diferencias en la composición del grupo familiar.

Variaciones en los ingresos del hogar.

Cesantía de un integrante de la familia.

Gastos permanentes en salud o aparición de una enfermedad grave.

Pago de estudios superiores de otro miembro del hogar sin beneficios.

Integrantes con enfermedades o condiciones de salud de larga duración.

Problemas con registros de notas de enseñanza media o con el NEM.

Errores en bases de datos que indican la existencia de un título técnico o profesional previo.

Ser hijo o hija de profesionales o asistentes de la educación.

Tener residencia definitiva o temporal vigente en el caso de estudiantes extranjeros que apelan a gratuidad.

Becas de reparación titular.

Becas de reparación por traspaso.

La documentación que respalda cada causal puede revisarse en el portal oficial de beneficios estudiantiles, CLIC AQUÍ.

Cómo realizar la apelación paso a paso

La solicitud debe realizarse en el mismo sitio web donde se revisaron los resultados de asignación de beneficios, CLIC AQUÍ. Una vez dentro de la plataforma, el sistema habilita la opción “Apelar”, donde se debe ingresar nuevamente el RUT y la contraseña.

“De esta manera podrás acceder a la plataforma de apelación, donde podrás actualizar tus datos personales, marcar la o las causales de apelación que correspondan a tu caso, y cargar la documentación de respaldo para cada una de ellas”, explican desde el Mineduc.

“Cada vez que accedas al portal para realizar modificaciones, recuerda hacer clic en el botón Guardar Apelación. Mineduc considerará como válida tu última apelación enviada”.

Antes de enviar la solicitud, es fundamental reunir todos los documentos necesarios, digitalizarlos y guardarlos por separado en formato PDF.

“Una vez que hayas cargado todos los documentos requeridos, haz clic en el botón ‘Guardar y enviar Apelación’, y guarda tu comprobante de apelación”.