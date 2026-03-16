PGU 2026: estas son las situaciones que pueden hacerte perder el beneficio de hasta $231 mil

La Pensión Garantizada Universal (PGU) se ha consolidado como uno de los apoyos económicos más relevantes para las personas mayores en Chile. Este aporte estatal, administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), busca complementar los ingresos de quienes tienen 65 años o más.

Actualmente, más de 2 millones 300 mil personas reciben este beneficio en el país, cuyo monto máximo alcanza los $231.732 durante 2026. No obstante, obtener la PGU no garantiza su pago permanente: la normativa exige mantener ciertas condiciones para seguir recibiéndola. Si estas dejan de cumplirse, el aporte puede suspenderse o incluso extinguirse.

Qué condiciones se deben cumplir para recibir la PGU

Para acceder a la Pensión Garantizada Universal es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por la ley:

Haber cumplido 65 años . De todas formas, la solicitud puede iniciarse desde los 64 años y 9 meses para adelantar el trámite.

No formar parte del 10% de mayores ingresos del país , lo que se determina mediante el Puntaje de Focalización Previsional, cálculo que utiliza datos del Registro Social de Hogares y la situación económica del grupo familiar.

Acreditar residencia en Chile , lo que se verifica mediante el certificado de viajes emitido por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Para cumplir con este requisito se deben reunir dos condiciones simultáneas: Haber vivido en el país al menos 20 años desde los 20 años de edad, ya sea de forma continua o interrumpida. Haber residido al menos cuatro años dentro de los últimos cinco previos a la solicitud .

Contar con una pensión base igual o inferior a $1.252.602, cifra que considera la Pensión Autofinanciada calculada por la AFP y otros ingresos previsionales, como pensiones de sobrevivencia o del antiguo sistema.

En qué situaciones se puede perder la PGU

De acuerdo con lo informado por el IPS, existen distintos escenarios en los que este beneficio puede dejar de pagarse:

Fallecimiento del beneficiario o beneficiaria.

Permanecer fuera de Chile más de 180 días —continuos o acumulados— dentro de un mismo año calendario.

Presentar información incompleta, incorrecta o falsa durante el proceso de postulación.

Pasar a integrar un grupo familiar que pertenezca al 10% de mayores ingresos del país.

Qué hacer si se pierde la PGU

Cuando el beneficio se suspende o se extingue, existe la posibilidad de reclamar la decisión. Según el IPS, la persona afectada puede presentar una apelación dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles desde que recibe la notificación.

Para ello se debe completar el Formulario de Recepción de Reclamos de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y entregarlo ante el Instituto de Previsión Social.

Cómo saber si existe una PGU u otro beneficio sin cobrar

El sistema de atención estatal también dispone de una plataforma en línea que permite revisar pagos pendientes de la PGU u otras ayudas administradas por el IPS. A través del portal de ChileAtiende es posible realizar la consulta ingresando RUT y fecha de nacimiento, con lo que se puede verificar si existen beneficios disponibles para cobro.