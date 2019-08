“No creo que haya una cocina”: la estrategia de Felipe Larraín para la reforma tributaria en el Senado

El ministro de Hacienda Felipe Larraín fue el más contento con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno. El titular de la cartera se anotó un triunfo este jueves, luego de que el proyecto por el que tanto luchó durante un año finalmente pasará a su segundo trámite constitucional en el Senado.

Larraín calificó la jornada de aprobación como "un gran día" y destacó la cantidad de votos alcanzados. "Nos vaticinaban que íbamos a ganar por dos votos y ganamos por 20. La verdad es que logramos construir una mayoría interesante", sostuvo en tono de sorpresa.

Hoy, en entrevista con La Tercera, el ministro abordó el paso por la Cámara, lo que se prevé y los plazos para el despacho de una de las reformas estructurales de la actual administración Piñera.

"En el Senado vamos a conversar con todos los que estén dispuestos, pero estamos claros que algunos no tienen interés de conversar. En la Cámara pasó el grueso del proyecto, y estuvimos dispuestos a añadir una cantidad de temas importantes, la contribución a adultos mayores, contribuciones de predios forestales, el 1% regional, el régimen propyme. Entonces, espero que haya senadores que estén dispuestos a dialogar", adelantó el ministro al matutino.

Consultado por si esta vez se verá una nueva “cocina”, como ocurrió en 2014 con el pacto alcanzado por el Senado en el marco del debate inicial por la reforma tributaria, Larraín descartó la idea. "No, no creo que haya una cocina, lo que habrá serán las conversaciones y negociaciones que ocurren tradicionalmente en estos proyectos, pero no vamos desvirtuar lo que tenemos", comentó.

"No partimos de cero. Hemos logrado una amplia mayoría en la Cámara que nos da una base de partida más potente de lo que muchos pensaban. Varios nos decían que íbamos a ganar por dos o tres votitos: salimos con casi 20 votos", reiteró.

Finalmente, frente a un eventual pedido del Senado sobre nuevas compensaciones o nuevas medidas pro inversión, el ministro asegura que están dispuestos a analizar las ideas que les planteen "en la medida que no desvirtúen el proyecto".

"Este proyecto genera crecimiento, inversión y empleo. Y me alegro que algunos que por años no hablaron de crecimiento hayan redescubierto su importancia", concluyó.