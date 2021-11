Plataforma de participación ciudadana de la Convención recibió más de 560 iniciativas de norma constitucional

Más de 560 propuestas de norma se han presentado a la Convención Constitucional solo tres días después de la inauguración de la plataforma digital de participación, de las cuales 181 han sido enviadas efectivamente y las otras 380 son borradores.

Hasta el momento, ninguna de las 181 propuestas presentadas aparece en la página de la plataforma, ya que primero, la Comisión de Participación Popular tiene que declararlas admisibles y rechazar aquellas cuyo contenido no cumpla con las obligaciones emanadas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado de Chile.

De acuerdo a información de Emol, los accesos a la plataforma hasta este jueves eran 1911. La mayoría de las personas que ingresaron lo hicieron utilizando su Clave Única. Además, 639 personas y organizaciones se registraron efectivamente en el Registro Público de Participación.

La coordinadora de Participación Popular, Paulina Valenzuela (INN) hizo un llamado a la ciudadanía a que ingrese "a la plataforma, que pruebe, estamos en una en una primera etapa en donde conozcan, estamos recibiendo todas las dudas, inquietudes que hay respecto del proceso porque queremos que funcione bien".

Para ingresar una propuesta, hay que entrar en el portal https://iniciativas.chileconvencion.cl/ y seguir las instrucciones. Las iniciativas se podrán enviar hasta la primera semana de febrero, tiempo en que se deberán recolectar 15 mil firmas en al menos cuatro regiones para que esta sea considerada por la Convención Constitucional.

Ingresan segunda propuesta de norma constitucional

Paralelamente, la Convención Constitucional se encuentra sesionando en la ciudad de Concepción, donde esta mañana ya se ingresó la segunda propuesta de norma constitucional que busca garantizar el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres. La presentación de esta propuesta se da en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

La propuesta fue presentada esta mañana por un grupo de 16 convencionales feministas, y plantea que el Estado "reconoce el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado".

Asimismo, dice que "el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia de género, sin discriminación, sea cometida por particulares, el Estado, sus agentes o integrantes".

Las convencionales que firman esta propuesta son: Bárbara Sepúlveda (PC), Alondra Carrillo (IND), Íngrid Villena (exLista del Pueblo), Constanza Schönhaut (CS), Carolina Videla (PC), Tammy Pustilnick (Ind. No Neutrales), Ramona Reyes (exLista del Pueblo), Bessy Gallardo (Ind-PRO), Damaris Abarca (Ind. CS), Malucha Pinto (PS), Janis Meneses (IND), Patricia Politzer (Ind. No Neutrales), Francisca Arauna (ex Lista del Pueblo), Alejandra Pérez (exLista del Pueblo) y Tania Madriaga (exLista del Pueblo). Además, otras 40 convencionales adhirieron a la iniciativa.

"Nosotras hemos querido de, forma transversal, con las constituyentes de todos los colectivos políticos que se representan como fuerzas transformadoras y feministas, incorporar, para que la nueva Constitución tenga el derecho a vivir una vida libre de violencia", dijo la convencional Bárbara Sepúlveda.

Por otra parte, Patricia Politzer sostuvo que "es fundamental mostrar que con esta norma no solo estamos haciendo realidad la perspectiva de género que imprimió una Convención paritaria, sino que además es un hito histórico que comienza aquí (en Talcahuano), en una de las regiones que no es la Metropolitana. Es un gran día para todas las mujeres de Chile".

Cuestionamientos de la derecha

Si bien Sepúlveda señaló que la propuesta fue presentada de manera transversal, desde la derecha manifestaron que no fueron informadas. "No tenía idea. Nadie me envió la iniciativa para conocerla. Sin duda apoyaría si va en la línea de lo que creo en estos temas", dijo Ruth Hurtado (independiente en cupo RN).

Bárbara Rebolledo, Geoconda Navarrete (Evópoli) Angélica Tepper (Ind. RN) también dijeron que no fueron informadas de la iniciativa.

Ante eso, la convencional Constanza Schönhaut señaló que "acá están todas las mujeres. No solo de la Convención, sino que de todo Chile, para que combatamos juntas la violencia de distintas forman que vivimos mujeres, niñas y disidencias. Para eso, evidentemente las puertas y las adhesiones están abiertas".