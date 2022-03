Informe de reemplazo de Medio Ambiente pasa la prueba en el Pleno: ocho artículos fueron aprobados en particular

Hace tres semanas el Pleno de la Convención rechazó en general el 85% del primer informe de la comisión de Medio Ambiente. Ahí se inició un proceso de diálogo y de adecuación de artículos, que terminó en un acotado informe de reemplazo con 9 propuestas en total, lo que para algunos facilitó los acuerdos y también la votación.

Así, el Pleno aprobó en general el informe de reemplazo por 112 votos a favor, 2 en contra y 34 abstenciones. Posteriormente, el Pleno respaldó en particular los artículos 4, 9, 20, 26 , 1, 23 (con 2 indicaciones aprobadas), 23B y 33.

Lo aprobado y rechazado

En la votación en particular se aprobó el Artículo 4, sobre los derechos de la Naturaleza, por 110 votos a favor, 37 en contra y 3 abstenciones."El Estado a través de sus instituciones debe garantizar y promover los derechos de la Naturaleza según lo determine la Constitución y las Leyes", dice el artículo.

También dio luz verde al Artículo 9, que establece que “la Ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente y la Naturaleza”, con 130 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones.

Se sumó a lo aprobado el Artículo 20, sobre gestión de residuos, que dice que “es deber del Estado normar y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos en la forma que determine la Ley”. Se logró con 138 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones.

También se respaldó el Artículo 23, sobre los animales. La norma establece que "los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. El Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales". Tuvo 106 votos a favor, 31 en contra y 19 abstenciones,

Y finalmente, se aprobó con 115 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, el Artículo 26, respecto a principios ambientales, que fija que “son principios para la protección de la Naturaleza y el medio ambiente a lo menos los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa”.

Los anteriores pasan a ser parte de la propuesta de nueva Constitución. Eso sí, tal como se había adelantado, el Pleno rechazó el Artículo 12, y también, el 19 - cuyo rechazo no se esperaba-, los que volverán a la comisión para una última posibilidad de acuerdos.

El Artículo 12 dice relación con los Bienes Comunes Naturales, los que la propuesta definía como “elementos o componentes de la Naturaleza no susceptibles de apropiación. El Estado es custodio de estos bienes, debiendo conservarlos, resguardarlos y administrarlos, asegurando una gestión participativa y democrática”.

El documento agregaba que “el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas respecto de los bienes comunes naturales que la Constitución determine. Estas autorizaciones estarán sujetas a causales de caducidad, revocación y a obligaciones específicas de conservación. No habrá derechos de propiedad sobre dichas autorizaciones. Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos a los bienes naturales situados en sus territorios, en conformidad con los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte”. Fue rechazado con 85 votos a favor, 54 en contra y 12 abstenciones.

El Artículo 19, que se rechazó por apenas 2 votos (101 a favor, 31 en contra y 21 abstenciones), sobre acceso responsable a la Naturaleza, establecía que “se reconoce a todas las personas el derecho de acceso responsable, universal y temporal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas y lagos. Este derecho se ejercerá respetando los derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas. La ley regulará el ejercicio de este derecho, las obligaciones de los propietarios aledaños y el régimen de responsabilidad aplicable, entre otros”.

Dentro de las abstenciones, se cuentan la de constituyentes socialistas, Independientes No Neutrales y del Colectivo del Apruebo.

Algunos de esos constituyentes puntualizaron que la decisión se basó en algunas dudas en el segundo inciso ("Este derecho se ejercerá respetando los derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas"), en particular con eventuales restricciones que pudiera significar dicha redacción. De todos modos, en general manifestaron disposición a mejorar en la comisión ese punto para luego aprobarlo en el Pleno.

Por su parte, el convencional Mauricio Daza manifestó a El Mostrador que “lo que queremos es que finalmente se resuelva de mejor forma esta disposición. No es que tengamos un rechazo generalizado, de hecho, no todos lo rechazamos. Yo me abstuve por lo menos del inciso segundo, que establecía este derecho que se da respetando los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas”.

“La verdad es que se trata de una norma que yo considero reiterativa, y que ya estaba contenida en otras disposiciones. No podemos seguir repitiendo norma tras norma, vez tras vez que en cualquier disposición se van a respetar los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, porque ya hay un mandato general en este sentido. Un mandato general que además yo aprobé", añadió.

"Esa es mi única objeción, la reiteración de que este acceso se va a ejercer respetando los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, que es un mandato que ya se encuentra contenido en otras normas”, reiteró el constituyente.

Cristóbal Andrade emplaza a Juan Sutil

En el marco de las intervenciones, el constituyente Cristóbal Andrade (LdP) emplazó al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, tras las críticas que emitió a la consigna "No es sequía es saqueo".

"Entrar en esa discusión de que si las personas son más ricas o menos ricas, eso le hace mal al país. Es como cuando se habla de sequía y saqueo. Yo me siento ofendido en aquello, considero que es una muy inadecuada forma de expresar", dijo Sutil el domingo.

"Quiero decirle al señor Juan Sutil que deje de llorar y que aquí tiene un pañuelo desechable para secar sus lágrimas ya que se siente ofendido cuando dicen No es sequia es saqueo", respondió el constituyente por el distrito 6.

"Constitución ecológica"

Tras la sesión, los coordinadores de la comisión, Juan José Martín (INC) y Camila Zárate (exLdP), comentaron los resultados de la votación.

"Muy contentos con el piso que se logra hoy. Se logran cosas muy importantes para muchas de las causas que muchos de nosotros representamos", comentó el convencional Martín.

El constituyente destacó la aprobación de "los derechos de la naturaleza, el reconcomiendo de la crisis climática y ecológica, el reconocimiento de los derechos de los animales".

"Esta Constitución empieza desde hoy a ser ecológica, y esta comisión demuestra también que es capaz de anteponerse a todas las críticas".

Por su parte, la convencional Zárate comentó que "sabemos que hubo una reducción importante respecto al primer informe, pero lo que aprobamos hoy en día representa un cambio en el paradigma, un cambio en el paradigma antropocéntrico"