Crisis migratoria: Ministra de Defensa asegura que cuando se recurre a las FF.AA. para el orden público, hay un fracaso político

El Estado de Excepción impuesto por el Gobierno en las provincias fronterizas del norte concluyó este viernes 15 de abril pero no supuso el repliegue de los efectivos policiales y militares, ya que fue sustituido por el decreto 265, publicado durante la administración del presidente Sebastián Piñera, y que permite el despliegue de tropas y otros efectivos para el control de los flujos de migración irregular.

El Presidente Gabriel Boric mantuvo el despliegue militar en el norte, pese al fin del Estado de Excepción, y además alista una visita a la zona. A la espera de la llegada del Jefe de Estado al punto neurálgico de la crisis migratoria el próximo jueves 21 de abril, la Ministra de Defensa, Maya Fernández, realizó un análisis sobre el rol de la Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el control del orden público, asegurando que cuando se recurre a estas para dicho objetivo, hay un fracaso político.

Maya Fernández recordó que, previo a su designación en la cartera de Defensa, como parlamentaria, no votó a favor de la medida en el sur. En ese sentido, dijo que el tema "lo separaría en contextos distintos".

Primero, aclaró, "las FF.AA. deben velar por la soberanía y proteger nuestro país, pero hay que ver cómo se vinculan con la ciudadanía". Planteó que "nos olvidamos que tienen un tremendo rol en las catástrofes, lo que significaron en el terremoto y el aluvión". Y eso, "hay que fomentarlo", señaló la titular de Defensa en entrevista con El Mercurio.

Pero, "el rol de las FF.AA. no es el orden público; por su formación, están preparadas para defender al país", recalcó la ministra Fernández, argumentando que "hay un fracaso, una falencia, sobre todo política, cuando el Estado recurre a las FF.AA. para el orden público en democracia".

"Aquí falta más diálogo político, más soluciones políticas", sentenció Maya Fernández.

La Ministra de Defensa aseguró que en La Moneda "nos importa el orden público y lo ha dicho permanentemente el Presidente Boric", pero aclaró que las soluciones "no se dan de un momento a otro". Fernández enfatizó que el Mandatario "no puede resolver en un mes lo que no ha sido resuelto en varios años". Y manifestó que "queremos que todos puedan salir y caminar tranquilos por las calles, no solo en Santiago, en todo el territorio nacional".

Punta Peuco

Maya Fernández también se refirió a la existencia del complejo penitenciario donde están los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet, declarando que "no tiene que haber penales para unos y penales para otros, habiendo delitos tan brutales".

La exdiputada socialista fue consultada por el matutino sobre si se debe continuar con esta cárcel, a lo que respondió: "no, el penal especial no".

"Obviamente que alguien condenado por delitos de lesa humanidad tiene que pagar las penas. No tiene que haber penales para unos y penales para otros, habiendo delitos tan brutales".

Finalmente, respecto al acceso a beneficios para los presos de Punta Peuco, la ministra Fernández apuntó que "en este momento no, tienen que pagar las condenas".