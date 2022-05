Izquierda sale en busca de los votos de la derecha en el último round de la Comisión de Sistema Político

Este jueves, a horas de que se vote el informe que contiene el tercer modelo de Sistema Legislativo que se presenta al Pleno con la idea de "bicameralismo asimétrico", integrantes de Pueblo Constituyente aseguraron que se enteraron que ciertos incisos del acápite sobre organizaciones políticas están en riesgo, a causa de reparos por parte de grupos como el Colectivo Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio. En consecuencia, dicen en la interna que, en una reunión del colectivo fijada para las 22:00 horas de este jueves, se verá la posibilidad de rechazar las atribuciones de la segunda Cámara y los artículos que tengan que ver con organizaciones políticas.

Es la última oportunidad para establecer las atribuciones de los nuevos órganos, ya que si los artículos que contienen las facultades de la Cámara de las Regiones y del Congreso de Diputadas y Diputados –órganos que ya están contenidos en el borrador de la nueva Constitución– se rechazan, significa que quedan fuera.

El inciso que hoy está en peligro fue aprobado en la comisión y se trata del tercer párrafo del artículo 63 que se presenta al Pleno en el informe que nació en Sistema Político. El mismo establece que “se garantizará la plena igualdad a independientes y miembros de organizaciones políticas tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los procesos electorales. La ley regulará las condiciones del ejercicio de este derecho”, entre otros puntos. Y la posibilidad de su rechazo hace peligrar el acápite sobre las facultades de la Cámara de las Regiones, pues –según Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional– se trata de uno de los artículos fundamentales para ellos.

“Somos más de 30 votos (con Pueblo Constituyente), no queremos rechazar, pero no vamos a dejar por ello que nos pisoteen y que se termine con un modelo de sistema político aún más fuerte que la estructura central y, de alguna forma, legitimar por secretaría a los partidos políticos”, declaró Marco Arellano, de la Coordinadora Plurinacional, en entrevista con La Tercera el 26 de abril.

Tras la caída en el Pleno de una parte del segundo acuerdo alcanzado por casi toda la centroizquierda sobre Sistema Legislativo en la Comisión de Sistema Político el 13 de abril –entre cuyos artículos devueltos a dicha comisión, por no alcanzar los 2/3, estaban las atribuciones de la Cámara de las Regiones y del Congreso de Diputadas y Diputados–, se reanudaron las reuniones para presentar un nuevo informe.

Se desmarcaron de estas conversaciones, y luego no firmaron el conjunto de indicaciones a que arribaron el 25 de abril, la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente (además del Colectivo del Apruebo). Los colectivos de independientes aseguraban que existía una intransigencia –especialmente desde el Partido Comunista– en torno a no querer incluir la opción de que listas de independientes pudieran participar de elecciones populares.

Fueron parte de la presentación en conjunto de indicaciones el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Colectivo Socialista, Independientes por una nueva Constitución o Independientes No Neutrales (INN), Escaños Reservados y Movimientos Sociales Constituyentes.

“El primer portazo a la idea de abrirse a formas de representación regional fue del PC, que tiene una lógica centralista de cómo entender y gestar la política. (…) Vimos un portazo ahí, que era nuestro sector más cercano en estas conversaciones. De ahí entendimos que a ninguno de los demás partidos políticos le interesaba dar la discusión respecto a la representatividad”, describió Arellano (Coordinadora Plurinacional) en la señalada entrevista la semana pasada.

“Nos parece absolutamente importante el inciso que señala la igualdad de condiciones entre independientes y organizaciones o partidos políticos, porque es el estándar mínimo. Los partidos políticos al interior de la Convención están intentando eliminar completamente cualquier posibilidad de que participen los independientes en la futura representación política de los órganos del Estado”, dijo Marco Arellano en conversación con El Mostrador sobre el artículo que establece igualdad de condiciones entre independientes y miembros de organizaciones políticas.

“Lamentablemente la discusión de la comisión se centró exclusivamente en las atribuciones y las diferencias de las atribuciones entre una Cámara y otra, y esa es una discusión por arriba. La discusión de cómo la gente corriente entra a los órganos de representación popular no fue abordada”, agregó.

Dentro de la Coordinadora Plurinacional se estudió si pedir que se votara este artículo como uno de los primeros, es decir, cambiar el orden, con el fin de sufragar el resto del informe dependiendo del resultado de esta votación —y las lealtades—. Sin embargo, por reglamento ya no existe esa posibilidad, de esta forma el artículo con las atribuciones de la segunda Cámara se votará primero, ya que es el 28 y el de organizaciones políticas el 63.

A días de la votación integrantes de la Coordinadora Plurinacional aseguraron que podrían caerse otros artículos —no darles el apoyo— si es que el viernes no se calcula una base de apoyo suficiente para el acápite 63.

La crítica desde algunos colectivos —en especial los pertenecientes a los partidos de la coalición de gobierno de Gabriel Boric— al interior de la Convención es que este artículo equipara a los partidos políticos con los movimientos sociales, lo que según algunos podría causar una mayor fragmentación en el sistema político. De esta forma, durante las reuniones mantenidas esta semana por el Colectivo Socialista, integrantes aseguraron que una fracción del grupo estaría por rechazar este inciso. “Es replicar lo que se está viviendo en la Convención con grupos con características identitarias”, aseguraba un socialista. Sin embargo, enfatizan en que esto no es una decisión tomada, ya que si es que de este artículo dependen otros como las atribuciones de la segunda Cámara o del Congreso, se plegarán a lo que se decida como grupo.

De parte del Partido Comunista, Marcos Barraza, integrante de la comisión de Sistema Político, aseguró este jueves, a un día de la votación, que la aprobación de este párrafo es un tema que todavía debían resolver como colectivo.

“Lo que se aprobó en materia de que tiene que haber un trato igualitario entre independientes e integrantes de partidos políticos yo lo comparto, no veo una diferencia con lo que hoy día existe. Lo vamos a revisar (como Partido Comunista), pero yo lo comparto”, dijo Barraza.

Fuentes al interior de Chile Digno (Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social e independientes) aseguran que el apoyo o rechazo a este inciso fue uno de los puntos clave de las conversaciones de este jueves entre los integrantes del grupo. “Hemos visto con preocupación como se han atomizado los colectivos de independientes aquí”, advirtió un miembro del Partido Comunista.

Convencionales del Frente Amplio aseguran que al interior no existen reparos frente a este inciso, pero sí sobre el quinto del mismo artículo. Explican que hay dudas sobre si rechazar el párrafo que dicta que “las decisiones de los órganos internos de los partidos políticos establecidas en la ley o en los estatutos de éstas, podrán ser impugnadas ante los Tribunales de Justicia Electoral”.

Integrantes de Escaños Reservados aseguran que su representante en Sistema Político, Rosa Catrileo (representante del pueblo Mapuche), también coordinadora del espacio, ha cumplido el rol de puente entre los colectivos de centroizquierda que concurrieron a la presentación de indicaciones, el Colectivo Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista, Escaños Reservados y Movimientos Sociales Constituyentes, con los que no lo hicieron, la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente.

Así, quienes han sido parte de las conversaciones del grupo que se unió para la última presentación de indicaciones, indican que Rosa Catrileo les ha transmitido el mensaje de que para lograr los 2/3 en el Pleno para las atribuciones de la segunda Cámara —y contar con un Sistema Legislativo y sus atribuciones en el borrador de la Constitución— necesitan el apoyo al acápite completo de organizaciones políticas.

Otras personas que cumplieron este rol fueron Patricia Politzer de INN y Alondra Arellano de MSC, quienes el fin de semana mantuvieron conversaciones con una de las representantes de la Coordinadora Plurinacional en la comisión, Tania Madriaga, y de Pueblo Constituyente con Francisca Arauna. Las tratativas derivaron en la aprobación este sábado del artículo en cuestión al interior de la comisión cuando preparaban el informe que se votará este viernes. Este acápite fue el fruto de una enmienda amistosa, que significa modificar una indicación que se está votando si se tiene la aprobación de los autores del texto.

Así, a la indicación presentada por INN sobre organizaciones políticas se le agregó el tercer inciso que está en riesgo. El artículo se aprobó con votos en contra de Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista, Bessy Gallardo, independiente de Chile Digno (PC, FRVS, e independientes) y de constituyentes de la centroderecha.

RN estudia si aprobar las atribuciones de la segunda Cámara: la otra posibilidad que se abre para la centroizquierda

Acercarse a los representantes de la centroderecha al interior de la comisión de Sistema Político para lograr sus votos en los artículos que dicen son medulares en el informe que se votará este viernes en el pleno, las atribuciones de la Cámara de las Regiones y del Congreso de Diputadas y Diputados, era una de las fórmulas que estudiaban los socialistas en conversaciones de pasillo la semana pasada.

La idea de buscar el apoyo de la centroderecha era una forma —explicaban socialistas— de no depender solamente de los votos de los colectivos de independientes y movimientos sociales, quienes pueden desmarcarse, describieron, en cualquier momento al no haber sido parte del acuerdo y si no se apoya su línea roja —que los partidos ven con recelo—, el artículo 63 que asegura la igualdad entre independientes y miembros de organizaciones políticas en los procesos electorales.

Este miércoles integrantes de Renovación Nacional (RN) aseguraban que Cristián Monckeberg, uno de los representantes del grupo en la comisión de Sistema Político, estudiaba la opción de llamar a aprobar parte del informe que nació del último acuerdo entre parte de la centroizquierda. En particular las atribuciones de la Cámara de las Regiones, es decir, el artículo 28.

Esto, aseguran fuentes al interior de RN, porque frente al escenario de una aprobación de la nueva Constitución estarían por consagrar una segunda Cámara con la mayor cantidad de facultades. “Igual que existe la opción del rechazo también existe la del apruebo, y la idea es dejar una Cámara de las Regiones lo más fortalecida posible”, es lo que han planteado.

“Creo que hasta el minuto hay muchas propuestas aprobadas que a nuestro juicio no se han reseuelto de buena forma. Pero creo que la postura correcta es hacer la evaluación cuando termine el proceso”, respondió Cristián Monckeberg (RN) consultado si compartía la mirada de que el borrador constitucional sería un “mamarracho” en una entrevista con Publimetro la semana pasada.

Las 16 atribuciones de la Cámara de las Regiones que se proponen este viernes se presentaron separadas por coma en un mismo párrafo, y no enumeradas como en otras ocasiones, lo que deja como única opción aprobar o rechazar el inciso completo. Esto quiere decir que no se podrán aprobar algunas facultades propuestas y otras no.

Aunque desde el Colectivo Socialista advierten que no han iniciado tratativas con miembros de la centroderecha, cercanos a las conversaciones aseguran que la tarde del jueves Pedro Muñoz, representante del Colectivo Socialista en Sistema Político, y Cristián Monckeberg se pusieron en contacto vía WhatsApp con el objetivo de iniciar conversaciones de cara a la votación de este viernes.

Desde el Colectivo Socialista aseguran que han mantenido una “conversación constante” con Monckeberg durante las últimas tratativas al interior de la comisión aunque la centroderecha no haya sido parte de ellas. Una muestra de ello —cuentan quienes han sido parte de las negociaciones de la centroizquierda— fue el envío por parte de Monckeberg del borrador que elaboró RN y Evópoli sobre Sistema Legislativo a integrantes del Colectivo Socialista y del Frente Amplio, así como también los socialistas compartieron el suyo —que elaboraron para llegar a las tratativas de la semana ante pasada entre grupos de centroizquierda con algo más concreto— con él.

Al interior del Colectivo Socialista aseguran que el insumo de RN-Evópoli tenía puntos en común con el borrador que ellos llevaron a las reuniones entre parte de la centroizquierda, y que en estas negociaciones que buscaban construir en conjunto las indicaciones a los artículos que habían sido devueltos por la votación en el Pleno, se habría intentado incluir ciertas ideas de la centroderecha en vista del sufragio posterior del total de convencionales que enfrentarán este viernes.

Integrantes de Evópoli en la Convención admiten que abrirse a aprobar las atribuciones de la Cámara de las Regiones también es una opción que se ha barajado al interior del grupo, sin embargo, con cierto resquemor advierten que a Hernán Larraín, su representante en la comisión de Sistema Político, no se le han acercado tras el acuerdo representantes de colectivos como el socialista a negociar este acápite. En la UDI, en cambio, aseguran que estarían por rechazar el artículo 28.

Las claves de la última propuesta de Sistema Legislativo que se propone este viernes

“El trámite legislativo es distinto, los quórum legislativos son distintos, quienes componen la entidad (Cámara de las Regiones) son representantes de naturaleza distintos con plazos distintos. De manera sustantiva hay un nuevo sistema legislativo”, aseguró este jueves Marcos Barraza (PC) sobre el Sistema Legislativo que se propone al Pleno este viernes.

Las principales atribuciones que se incorporaron a la propuesta original de la Cámara de las Regiones son aquellas leyes que regulen la organización y funciones de los sistemas de justicia, del poder legislativo y de los órganos autónomos constitucionales; las que regulen los estados de excepción constitucional; las que directamente irroguen al Estado gastos cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales; las que correspondan a reformas constitucionales; y las que implementen el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda, entre otras.

Además, la Cámara de las Regiones tendría la posibilidad de requerir conocer de un proyecto de ley que no sea de acuerdo regional si es que cuenta con el voto favorable de la mayoría, tema que impulsó el Colectivo Socialista en las tratativas que derivaron a la presentación en conjunto de indicaciones por algunos colectivos de la centroizquierda.

Otro de los puntos centrales de la propuesta es que una vez que un proyecto proveniente del Congreso de Diputadas y Diputados sea rechazado por la Cámara de las Regiones, pase por comisión mixta, y este resultado sea sufragado por la segunda cámara, los diputados podrán insistir en su proyecto original con el voto favorable de cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio.