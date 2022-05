Salvador Millaleo: "La violencia (en el sur) previsiblemente va a escalar, porque no hay nada que se haya hecho que permita pensar lo contrario"

"La violencia previsiblemente va a escalar, porque no hay nada que se haya hecho que permita pensar lo contrario. Los factores de escalamiento, más medios de violencia, no hay grandes transformaciones estructurales, y no permiten decir que algo vaya a aplanar la curva".

Aunque dijo tener esperanzas en que "las transformaciones estructurales puedan partir con la nueva Constitución", en entrevista con El País, el excoordinador político y estratégico en Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Salvador Millaleo, quien presentó su renuncia al cargo en el marco de una seguidilla de hechos de violencia en provincias de la zona sur, igualmente auguró una escalada de la violencia en el sur del país.

Consultado por el medio español sobre el decreto de Estado de Excepción en la zona, Millaleo reconoció que "la presión ha sido muy fuerte", ya que "efectivamente hay un recrudecimiento de la violencia", pero todavía —agregó— "tengo la confianza en la visión del presidente de que esto sigue siendo un problema fundamentalmente político".

"Y el Gobierno va a recibir una segunda oportunidad muy importante para encauzar su estrategia a partir de la aprobación de la nueva Constitución y su implementación. Lo crucial es retomar el camino político", añadió el renunciado coordinador de Asuntos Indígenas de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Millaleo señaló que de todas formas no considera que haya guerrillas en la zona del conflicto del Estado chileno con el Pueblo Mapuche. A su juicio, la situación "no califica para un conflicto armado interno". Pero lo problemático, según dijo, "es que la violencia se está incrementando no solo en número, sino en la calidad e intensidad".

"Porque cuando un conflicto como éste de índole étnico-político se maneja mal, empieza a expandirse y se entra en dimensiones más difíciles de manejar, con nuevos factores de criminalidad organizada", sentenció Salvador Millalo, comentando que le atemorizaría pensar que la presencia del terrorismo "fuera una profecía que se auto cumpla y que, si el Estado lo maneja todavía más mal, alguna vez aparezca algo más fuerte".

Para Millaleo, "los actores políticos, ya no la convención, deben establecer un diálogo con los dirigentes institucionales del mundo indígena y llegar a grandes acuerdos con ellos. Es un camino correcto, aunque no un camino que vaya a producir mágicamente resultados por sí mismo".







Y respecto al diálogo con los grupos violentos, "hay que ser realistas: un diálogo con todos los actores no es posible porque ellos mismos han cerrado la puerta", sentenció.