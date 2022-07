Presidente del PC por ampliación de querellas contra Héctor Llaitul: “Creo que no soluciona el problema”

Asegurando que la gran mayoría del pueblo mapuche está dispuesto a dialogar, el Presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, se refirió al cambio de postura del Gobierno, tras la ampliación de dos querellas por Ley de Seguridad del Estado en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

En concreto, serán dos querellas -de 2019 y 2020- a las que se le agregarán nuevos antecedentes por Ley de Seguridad del Estado.

También te puede interesar:

Si bien dijo que prefería no comentar en detalle la decisión del Gobierno, Teillier manifestó, en conversación con El Mercurio, que sin embargo cree que la ampliación de las querellas "no soluciona el problema". Ahí el camino, insistió, es buscar el diálogo, mejorar las condiciones de vida y "llegar a pacificar los espíritus". De todas formas, para el líder comunista, "es mucho más grave lo que declaró el empresario del sur (Pedro Pool), que amenaza con matarnos a todos".

Cabe mencionar que la Fiscalía de Osorno inició una investigación contra el empresario local Pedro Pool por el delito de amenazas. Esto, luego de que indicara que, en caso de que gane el Apruebo, habrían más ejecutados que en la dictadura de Augusto Pinochet, y que amenazara con fusilar a los exconvencionales Fernando Atria y Jaime Bassa. Todas esas intimadaciones fueron realizadas a través de programas de streaming.

Consultado por si se puede dialogar con sectores como la CAM, el timonel del PC planteó al matutino que, "por lo que ha dicho Llaitul, parece que no, pero —aseguró— la gran mayoría del pueblo mapuche está dispuesto, porque estos grupos creo que son una minoría".

"Yo estoy de acuerdo con las reivindicaciones del pueblo mapuche, pero para llevar a efecto esas reivindicaciones tiene que establecerse el diálogo, la paz, y el Estado tiene que hacer más, porque tiene una deuda con el pueblo mapuche", señaló Teillier, recalcando que "si hubiera otra posibilidad, estudiémosla, pero no ha aparecido ninguna".

Según Guillermo Teillier, hablando como miembro de la coalición de gobierno, "todos estamos preocupados por la seguridad, eso no es una prerrogativa solo del Socialismo Democrático, porque sabemos que es un asunto que a la gente la toca profundamente, hay temor de mucha gente y ese temor es aprovechado políticamente". En general, sentenció el Presidente del PC, la izquierda y los partidos de Apruebo Dignidad, "miramos con recelo todo lo que sea represión, porque como la derecha se ha encargado de juntar delincuencia con demanda social, entonces hemos sido renuentes, pero otra cosa es con guitarra, tenemos una mirada más de arriba".







Respecto de la extensión del Estado de Excepción en el sur, Teillier señaló que fue algo que se conversó con los partidos y se acordó que la medida fuese acotada, porque, según reconoció, "a nosotros no nos gusta el estado de emergencia". Y explicó: "O sea, lo que no nos gusta es que las Fuerzas Armadas tengan que intervenir en cuestiones de orden público, no es que estemos contra las Fuerzas Armadas. Porque, como muchos lo dicen, los militares están formados para la guerra, mientras que las policías están preparadas para eso. Lo que pasa es que en algunos casos, como en La Araucanía, no dan abasto, la reforma a las policías va a ser larga y el estado de emergencia acotado ha servido. Las carreteras quedan despejadas, no se ha producido desabastecimiento, los militares no se han metido en las comunidades. Y se está abriendo camino al plan 'Buen vivir', que no se podía hacer porque estaban copados los caminos".

"También se ha avanzado en descubrir que muchos se aprovechan de la delincuencia y se lo atribuyen a los mapuche. A pesar de las declaraciones incendiarias de Llaitul, muchas cosas se dicen de palabras, otra cosa es lo que se hace", concluyó el líder del PC.