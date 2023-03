Diputada Fries (CS) emplaza a general Yáñez "a ser más profesional con sus opiniones"

La diputada Lorena Fries (CS), integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja y exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), abordó los dichos del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien emplazó al Congreso a aprobar medidas para reforzar la labor policial. Al respecto, la legisladora lo llamó a ser "más prudente, más profesional, más templado en sus opiniones".

Recordemos que el general director Yáñez hizo el lunes el emplazamiento al Congreso, tras visitar al cabo primero Alex Salazar -quien hoy falleció- en el Hospital Regional de Concepción. Un sujeto en estado de ebriedad atropelló al efectivo en medio de un procedimiento, en la madrugada del domingo.

También te puede interesar:

"No me parece pertinente que hizo el general director de Carabineros al Congreso. El Congreso cumple con sus funciones, el Congreso está legislando en materia de seguridad. Si él tiene alguna queja respecto de la falta o la necesidad de presentar estos proyectos, esto no se hace públicamente, se hace directamente con su superior jerárquico, que finalmente es la ministra del Interior", dijo la diputada Fries a El Mostrador.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, citó a Yáñez a La Moneda tras el emplazamiento. Luego de la cita, realizada este lunes, el general director matizó sus dichos, pero insistió que lo importante es "el fondo".

"Siempre la forma se pude mejorar de cómo uno manifiesta o expresa sus ideas, pero aquí hay que preocuparse del fondo", dijo Yáñez.

Sobre esos comentarios, la diputada Fries indicó que "tampoco me parecen, porque no se trata de mejorar la forma, se trata también de cambiar el fondo".

"Es desde él que deben salir los requerimientos hacia el Ministerio del Interior, para reforzar a Carabineros, su equipamiento, mejorar su profesionalización, y si así se requiriere mejorar los proyectos de ley", prosiguió la legisladora.

"No puede ser que el general director sea el que interpele al Congreso a que avance con proyectos que no necesariamente son los que pudieran estar tramitándose desde el Ejecutivo. Yo llamaría al general director a ser más prudente, más profesional, más templado en sus opiniones. No es la primera vez y sería muy bueno que fuera la última", sostuvo.

Los dichos de Yáñez

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, visitó ayer a Salazar en el Hospital Regional de Concepción. Tras ello, emplazó al Congreso a aprobar medidas tendientes a reforzar la labor policial.

"Hago una invitación a todos los parlamentarios, por todas las indicaciones, por todos los proyectos de ley que se han mandado al Congreso, para que de una vez por toda esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro. Donde los carabineros no tengan que dudar, donde los carabineros no tengan miedo a tener que enfrentar a delincuentes y hacer uso de todos los elementos que la ley le entrega", dijo Yáñez.

"Ya basta. Si queremos tener un país seguro y vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas", añadió.

Límites del uso de la fuerza

La exdirectora del INDH comentó que las reglas del uso de la fuerza para funcionarios públicos pretenden "limitar justamente o establecer el marco dentro del cuál el monopolio de la fuerza que se les ha entregado por parte de la ciudadanía puedan utilizarse. Por ejemplo, no pueden ser de manera abusiva, no pueden ser fuera del ejercicio de funciones, etcétera".

En esa línea, explicó que la recomendación internacional siempre ha sido la de regular estos límites a través de proyectos de ley o a través de una ley, y por eso varios desde el oficialismo hemos planteado esta inquietud, también se ha dicho desde algunos sectores de la derecha, elevarlo a rango lega".

"Me parece que merece una discusión amplia, y establecer en conjunto esos límites de aplicación de la fuerza que en ningún caso pueden atropellar los derechos humanos", expuso Fries.