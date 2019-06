La carta que los trabajadores del acero entregaron a Piñera para proteger el empleo en el sector

Antes de las trombas del viernes en Concepción y Talcahuano, que lo obligaron a visitar la zona afectada, el Presidente Sebastián Piñera ya estuvo en la semana en la Región del Biobío. Y fue durante una actividad en Talcahuano, donde entregó títulos de dominio a vecinos de la comuna, cuando el gobernante fue abordado por dirigentes sindicales de CAP Acero, quienes le entregaron una misiva.

La petición de los trabajadores es bien concreta: que el Mandatario les conceda una audiencia para exponerle la aguda situación que atraviesa el sector y de este modo que el Gobierno tome cartas en el asunto.

Recientemente el sector consiguió un triunfo luego que la Comisión de Distorsiones de Precios decidiera la aplicación de una tasa de 5,6% a las bolas de molienda para minería provenientes desde China, por un año, un resguardo demandado por los productores locales de las bolas de acero, sindicatos y parlamentarios para proteger a la industria nacional y los puestos de trabajo en la región del Biobío de lo que consideran una competencia desleal. Pero esta medida apenas un respiro y no es insuficiente para mantener a flote al sector, señalan los dirigentes.

Por eso, los trabajadores le plantean al Mandatario que "de no mediar corrección, hay una amenaza cierta de pérdida de puestos de trabajo de la industria del acero".

Recuerdan que en el sector "ya se registraron desvinculaciones por el cierre del 50% de la empresa (CAP), debido a la crisis que se remonta desde varios años, y que se ha acrecentado con la Guerra Comercial entre Estados Unidos y China”.

“Las principales economías del mundo han tomado acciones concretas no sólo para proteger sus fuentes de trabajo, si no para permitir el desarrollo sustentable de sus industrias. Esperamos que nuestro país no sea de los pocos que finalmente lamenten no haber actuado a tiempo”, señalan.

Los trabajadores quedaron a la espera de una respuesta de la Presidencia, para concretar el encuentro solicitado al Mandatario.