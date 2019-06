El Presidente Sebastián Piñera se encuentra de gira en Medio Oriente, recorriendo lugares emblemáticos de la zona. Hoy, por ejemplo, recorrió la explanada de las Mezquitas, en Jerusalén Este.

En este recorrido, Piñera fue acompañado por el ministro de Asuntos de Jerusalén de la Autoridad Palestina, Fadi al-Hasmi, lo que ocasionó críticas de la gente de Israel, debido al conflicto entre ambos estados.

En ese sentido, el embajador de Chile en Israel, Rodrigo Fernández, trató de aclarar el asuntó y explicó que "el acuerdo con ambos gobiernos era que durante la visita del Presidente Piñera a la ciudad antigua de Jerusalén no participarían autoridades de ninguno de los gobiernos. Ahora bien, el hecho de que finalmente participaran autoridades políticas es un hecho que no era ni conocido, ni mucho menos consentido por la Cancillería chilena". Pero las críticas no acabaron.

Por lo que en Chile, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, también trató de explicar el incidente y respaldo la versión del diplomático. "Nos quedamos con la declaración que ha dado el embajador. Claramente, cuando el Presidente llega a cualquier país, o incluso en nuestro país, y es saludado o se le piden fotografías, él muchas veces no tiene por qué saber con quién está al lado", dijo.

"Lo relevante e importante de este viaje es entorno a los acuerdos que estamos celebrando ayer y hoy día tanto con Israel como con Palestina, y luego el viaje que el Presidente va a hacer al G20 en Japón (...). Lo que se quiere relevar para nosotros es distinto a lo que estamos relevando", agregó.

"En Chile existen una de las colonias más grandes a nivel mundial tanto de la comunidad palestina, como de la judía. Además, con el Presidente Netanyahu, se van a celebrar acuerdos importantes que van a permitir la colaboración de Israel para temas tan sentidos en nuestro país como por ejemplo es el recurso hídrico y el riego frente a sequías", agregó.

Asimismo, recordó la importancia de conocer "cómo podemos tener acceso a la colaboración de Israel en tecnologías que ellos tienen muy avanzadas. También en materia de ciberseguridad, donde claramente hoy día se exige un nivel de preparación y formación mayor".

En cuanto a Palestina, la secretaria de Estado sentenció que "mañana, en Ramallah, con el Presidente Abbas, vamos a estar celebrando un acuerdo de colaboración por el desarrollo en beneficio de Palestina. Por lo tanto, eso es lo importante, del otro tema está dando cuenta el embajador de Chile en Israel".