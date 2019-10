Padre de joven campeón del mundo en Karate denuncia que IND le niega beca por "no tener proyección"

Para los padres que han dedicado su vida a incentivar y apoyar a sus hijos deportistas, no hay nada más satisfactorio que dicho esfuerzo se vea recompensado con una clasificación a un torneo internacional. Y mejor aún, que su hijo gane dicho evento.

Eso es lo que le pasó a Boris Jara, padre del joven karateka Victor, quien el pasado 1 de octubre recibió la noticia de que su hijo se ubicó en el lugar 1 del ránking mundial, en la categoría Junior, menor a los 55 Kgs.

Sin embargo, lo que pudo ser una jornada de alegría, con el paso del tiempo se transformó en desazón. ¿La razón? Su hijo, a pesar de ser el mejor del mundo en su categoría, no obtuvo la Beca Proddar, ya que el Instituto Nacional del Deporte lo consideró un atleta "sin proyección".

Debido a esto, el padre envió una carta a El Mostrador, expresando su malestar y solicitando a la ministra del Deporte, Pauline Kantor que reconsidere esta decisión, agregando argumentos que refutan la idea de que su hijo no tiene proyección.

Por ejemplo, indica que en "el año 2017 Victor fue convocado por un puesto en los Juegos Suramericanos que se hicieron en Chile, evento deportivo expresamente definido como de "proyección olímpica".

Al año siguiente, "obtiene plata en el Panamericano de Karate, teniendo entonces la oportunidad de postular a la Beca Proddar. Es aquí donde le responden que no es admisible su postulación porque su categoría no era de proyección olímpica. Además que, según el Panel Técnico, por mas que haya un buen resultado ellos de igual forma lo evalúan pues como en el caso de Victor este no tendría tampoco proyección deportiva".

"Nada mas equivocado y arbitrario, pues el fue nominado a los JJSS el 2017", agrega el padre del menor.

Este año la situación también ha sido satisfactoria, ya que Victor obtuvo medalla de oro en el Panamericano de Karate, y 5° lugar en el Youth League de Croacia, resultados que han permitido posicionar al menor como el mejor del mundo en su categoría.

"Felices estamos sin duda, pero es una vergüenza negarle un beneficio deportivo a un atleta que ha conseguido ser el mejor del mundo, por considerarlo arbitrariamente "sin proyección", a la vista queda que los que no tienen proyección son los evaluadores del Panel Técnico, son las autoridades del Instituto Nacional del Deporte, claramente no la tienen. Pero un joven, menor de edad, los está develando tal como son: unos incompetentes para dirigir el desarrollo del deporte de alto rendimiento en nuestro país", sentencia.