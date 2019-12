Pompeo: Usar fuerza militar en Venezuela tendría "riesgos"

El secretario de Estado, Mike Pompeo, dejó claro este lunes (02.12.2019) que Estados Unidos no planea una intervención militar en Venezuela, aunque aseguró que Nicolás Maduro dejará pronto el Gobierno, en un discurso este lunes en el que se refirió a América Latina como "patio trasero" del país.

"Hemos visto a gente pidiendo un cambio de régimen mediante medios violentos y, desde enero, hemos dicho que todas las opciones están sobre la mesa para ayudar al pueblo venezolano a recuperar la democracia y la prosperidad. Eso es desde luego todavía verdad, pero hemos aprendido de la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos", dijo Pompeo.

Cambio de postura

En un discurso en la Universidad de Louisville, en Kentucky, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó la importancia del "realismo" en las acciones de Washington hacia Venezuela y habló de una "política para Venezuela mezclada con moderación".

Sus declaraciones contrastan con la línea que ha defendido hasta ahora la Administración estadounidense, que durante meses insistió en que "todas las opciones estaban sobre la mesa" en relación con la crisis en Venezuela y, en todo momento, aseguró que eso incluía la opción militar.

Ahora, Pompeo dejó entrever que el Ejecutivo estadounidense ya no baraja la posibilidad de una invasión militar, aunque no llegó a decirlo claramente. En vez de la opción militar, EE.UU. ha "privado a Maduro y sus compinches del petróleo que no va a los bolsillos del pueblo venezolano, sino a los del régimen", defendió.

Estados Unidos ha pedido a Maduro desde enero que deje el país, y en abril Pompeo dijo, tras un levantamiento de militar sofocado, que el líder venezolano tenía un avión listo para huir a Cuba.

A diferencia del resto de la agenda internacional de Estados Unidos, en el caso de Venezuela, Washington ha contado con el apoyo de gran parte de los países occidentales y de América Latina para aplicar sus políticas orientadas a aislar al Gobierno venezolano y reconocer a Guaidó.

"Estoy orgulloso de lo que hemos hecho en la región, queda mucho trabajo por hacer en nuestro patio trasero, en nuestro Hemisferio", dijo Pompeo.