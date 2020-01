Presidente de Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara responde al Gobierno: "Nos vamos a tomar el tiempo necesario para sacar una reforma profunda a las policías"

Ante el emplazamiento que realizó el Gobierno para que la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de diputados apruebe el proyecto que moderniza a las policías antes del receso parlamentario, el presidente de dicha instancia legislativa, Miguel Ángel Calisto, aseguró que “nos tomaremos el tiempo necesario para sacar una profunda reforma a las Policías”.

Según el legislador, “la comisión está sesionando dos veces a la semana y con cuatro proyectos que tienen urgencia. El proyecto de modernización está en la tabla para este miércoles. Para hacer un buen trabajo en la comisión necesitamos tiempo, escuchar a distintos actores, entre especialistas, al Ministerio Público, al Gobierno y representantes de las policías, porque este proyecto involucra a Carabineros y a la PDI”.

“El proyecto tiene aspectos importantes, como la creación de un Plan Estratégico de Desarrollo Policial y la creación de mecanismos de control externo que permitan mayor fiscalización a la labor que cumplen las policías, pero hay que recordar que está más enfocado al fortalecimiento de sus estándares de transparencia y probidad, es más bien una reforma acotada”, aseguró el parlamentario.

Calisto aseguró que “este proyecto en el Senado estuvo cerca de un año, por lo que el Gobierno no puede esperar que en tres semanas saquemos una iniciativa con los estándares que se requieren en estos momentos en que están los ánimos tan sensibles con respecto al actuar de las policías, especialmente de Carabineros”.

“Este un proyecto que fue presentado un año antes del estallido social, tiene un diseño para una época distinta al Chile de hoy, entonces el Gobierno se equivoca al generar tanta expectativa con esta iniciativa que a mi parecer, no está enfocada en los problemas reales que han quedado en evidencia estos últimos meses en el actuar policial”, indicó el diputado.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana reiteró que “vamos a tomarnos el tiempo necesario para hacer bien nuestro trabajo, no necesitamos que nos pauteen en esta materia. El Gobierno no puede endosar su responsabilidad en materia de orden público al Congreso, no legislaremos a la rápida”.